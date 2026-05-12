https://1prime.ru/20260512/iran-869850111.html

В Иране заявили, что план из 14 пунктов не имеет альтернатив

В Иране заявили, что план из 14 пунктов не имеет альтернатив - 12.05.2026, ПРАЙМ

В Иране заявили, что план из 14 пунктов не имеет альтернатив

Иранский план из 14 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке не имеет альтернатив, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T01:08+0300

2026-05-12T01:08+0300

2026-05-12T01:08+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

иран

сша

тегеран

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869850111.jpg?1778537309

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Иранский план из 14 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке не имеет альтернатив, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. "Нет другого пути, кроме как принять права иранского народа, изложенные в предложении, состоящем из 14 пунктов. Любой другой подход (к разрешению конфликта - ред.) будет недостаточным и обернется неудачей", - написал Галибаф на своей странице в соцсети X. Представитель Ирана также подчеркнул, что чем дольше США будут медлить, тем больше придется платить американским налогоплательщикам. В начале мая представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран получил через Пакистан ответное послание США по поводу новых предложений исламской республики, состоящих из 14 пунктов. Иранское агентство Tasnim в воскресенье передавало, что текст предложений Ирана по поводу переговоров с США, который Тегеран в ответ передал Вашингтону, включает в себя пункты об отмене санкций, полном контроле исламской республики над Ормузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

иран

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, тегеран, мид