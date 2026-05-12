Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Испании погиб сотрудник гражданской гвардии - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/ispanija-869847107.html
В Испании погиб сотрудник гражданской гвардии
В Испании погиб сотрудник гражданской гвардии - 12.05.2026, ПРАЙМ
В Испании погиб сотрудник гражданской гвардии
Сотрудник гражданской гвардии Испании скончался от инфаркта во время эвакуации пассажиров с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:00+0300
2026-05-12T00:00+0300
общество
бизнес
здоровье
испания
нидерланды
аргентина
мвд
воз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869847107.jpg?1778533259
МАДРИД, 11 мая - ПРАЙМ. Сотрудник гражданской гвардии Испании скончался от инфаркта во время эвакуации пассажиров с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка. Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет дезинфекцию. "Хочу выразить соболезнования семье, друзьям и, конечно, гражданской гвардии. Это был гвардеец с большим опытом службы и абсолютно достойной восхищения самоотдачей", - сказал глава МВД. Он также отметил работу сотрудников гражданской гвардии, национальной полиции, других силовых структур и государственных служащих, участвующих в операции. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
испания
нидерланды
аргентина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, здоровье, испания, нидерланды, аргентина, мвд, воз
Общество , Бизнес, Здоровье, ИСПАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, АРГЕНТИНА, МВД, ВОЗ
00:00 12.05.2026
 
В Испании погиб сотрудник гражданской гвардии

Глава МВД Испании Гранде-Марласка: сотрудник гражданской гвардии умер от инфаркта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МАДРИД, 11 мая - ПРАЙМ. Сотрудник гражданской гвардии Испании скончался от инфаркта во время эвакуации пассажиров с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет дезинфекцию.
"Хочу выразить соболезнования семье, друзьям и, конечно, гражданской гвардии. Это был гвардеец с большим опытом службы и абсолютно достойной восхищения самоотдачей", - сказал глава МВД.
Он также отметил работу сотрудников гражданской гвардии, национальной полиции, других силовых структур и государственных служащих, участвующих в операции.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
 
ОбществоБизнесЗдоровьеИСПАНИЯНИДЕРЛАНДЫАРГЕНТИНАМВДВОЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала