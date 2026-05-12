В Испании погиб сотрудник гражданской гвардии
Сотрудник гражданской гвардии Испании скончался от инфаркта во время эвакуации пассажиров с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:00+0300
МАДРИД, 11 мая - ПРАЙМ. Сотрудник гражданской гвардии Испании скончался от инфаркта во время эвакуации пассажиров с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет дезинфекцию.
"Хочу выразить соболезнования семье, друзьям и, конечно, гражданской гвардии. Это был гвардеец с большим опытом службы и абсолютно достойной восхищения самоотдачей", - сказал глава МВД.
Он также отметил работу сотрудников гражданской гвардии, национальной полиции, других силовых структур и государственных служащих, участвующих в операции.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
