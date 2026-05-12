https://1prime.ru/20260512/issledovanie-869854059.html
Исследование показало, сколько россияне тратят на маркетплейсах
Исследование показало, сколько россияне тратят на маркетплейсах - 12.05.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россияне тратят на маркетплейсах
Каждый третий россиянин считает импульсивные траты на маркетплейсах своей вредной привычкой, а ежемесячно такая склонность в среднем обходится в 11 тысяч... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T06:46+0300
2026-05-12T06:46+0300
2026-05-12T06:46+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869854059.jpg?1778557596
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин считает импульсивные траты на маркетплейсах своей вредной привычкой, а ежемесячно такая склонность в среднем обходится в 11 тысяч рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Наиболее распространенной пагубной привычкой россияне считают импульсные покупки на маркетплейсах. Об этом заявили 34% участников... Импульсные покупки на маркетплейсах обходятся россиянам в среднем в 11 200 рублей в месяц, при этом медианный показатель составляет 8 500 рублей", - указывают аналитики.
Выяснилось, что чаще всех с долей в 46% импульсивные покупки совершают молодые люди в возрасте до 25 лет. В группе от 26 до 34 лет этот показатель составляет 38%, в категории от 35 до 44 лет - почти треть, а среди россиян старше 45 лет снижается до 19%.
В целом более половины опрошенных осознают избыточность импульсивных расходов и периодически пытаются их сократить. В то же время более четверти признались, что испытывают чувство вины после покупок, но не предпринимают системных попыток изменить поведение.
А среди тех, кто пытался бороться с привычками, треть используют финансовое планирование и лимиты, чуть больше четверти временно отказываются от покупок, 19% удаляют приложения маркетплейсов, а 17% переходят на альтернативные, более дешевые формы потребления.
Целью исследования стало выявление наиболее распространенных моделей необязательных трат, приводящих к зависимости. Для этого были опрошены 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес
Исследование показало, сколько россияне тратят на маркетплейсах
"Выберу.ру": каждый третий россиянин считает импульсивные покупки вредной привычкой
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин считает импульсивные траты на маркетплейсах своей вредной привычкой, а ежемесячно такая склонность в среднем обходится в 11 тысяч рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Наиболее распространенной пагубной привычкой россияне считают импульсные покупки на маркетплейсах. Об этом заявили 34% участников... Импульсные покупки на маркетплейсах обходятся россиянам в среднем в 11 200 рублей в месяц, при этом медианный показатель составляет 8 500 рублей", - указывают аналитики.
Выяснилось, что чаще всех с долей в 46% импульсивные покупки совершают молодые люди в возрасте до 25 лет. В группе от 26 до 34 лет этот показатель составляет 38%, в категории от 35 до 44 лет - почти треть, а среди россиян старше 45 лет снижается до 19%.
В целом более половины опрошенных осознают избыточность импульсивных расходов и периодически пытаются их сократить. В то же время более четверти признались, что испытывают чувство вины после покупок, но не предпринимают системных попыток изменить поведение.
А среди тех, кто пытался бороться с привычками, треть используют финансовое планирование и лимиты, чуть больше четверти временно отказываются от покупок, 19% удаляют приложения маркетплейсов, а 17% переходят на альтернативные, более дешевые формы потребления.
Целью исследования стало выявление наиболее распространенных моделей необязательных трат, приводящих к зависимости. Для этого были опрошены 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет.