Исследование показало, сколько россияне тратят на маркетплейсах

2026-05-12T06:46+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин считает импульсивные траты на маркетплейсах своей вредной привычкой, а ежемесячно такая склонность в среднем обходится в 11 тысяч рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Наиболее распространенной пагубной привычкой россияне считают импульсные покупки на маркетплейсах. Об этом заявили 34% участников... Импульсные покупки на маркетплейсах обходятся россиянам в среднем в 11 200 рублей в месяц, при этом медианный показатель составляет 8 500 рублей", - указывают аналитики. Выяснилось, что чаще всех с долей в 46% импульсивные покупки совершают молодые люди в возрасте до 25 лет. В группе от 26 до 34 лет этот показатель составляет 38%, в категории от 35 до 44 лет - почти треть, а среди россиян старше 45 лет снижается до 19%. В целом более половины опрошенных осознают избыточность импульсивных расходов и периодически пытаются их сократить. В то же время более четверти признались, что испытывают чувство вины после покупок, но не предпринимают системных попыток изменить поведение. А среди тех, кто пытался бороться с привычками, треть используют финансовое планирование и лимиты, чуть больше четверти временно отказываются от покупок, 19% удаляют приложения маркетплейсов, а 17% переходят на альтернативные, более дешевые формы потребления. Целью исследования стало выявление наиболее распространенных моделей необязательных трат, приводящих к зависимости. Для этого были опрошены 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

