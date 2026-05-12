IT-компании смогут подтвердить аккредитацию до 1 июня

IT-компании смогут подтвердить аккредитацию с 12 мая по 1 июня, заполнив форму на "Госуслугах", рассказало Минцифры в своем канале в "Максе". | 12.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. IT-компании смогут подтвердить аккредитацию с 12 мая по 1 июня, заполнив форму на "Госуслугах", рассказало Минцифры в своем канале в "Максе". ‍ "Успейте подтвердить аккредитацию ИТ-компании до 1 июня. С 12 мая до 1 июня ИТ-компании смогут подтвердить аккредитацию, заполнив форму на "Госуслугах". Это ежегодная процедура, необходимая для подтверждения статуса аккредитованной организации", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что в форме нужно указать информацию о доле выручки от деятельности в области IT, ссылку на официальный сайт организации. а для правообладателей ПО - наименование и номер продукта в реестре российского ПО и выручку от его реализации. Кроме того, крупным компаниям нужно подтвердить исполнение нового требования по направлению 3% от сэкономленных благодаря льготам средств на поддержку IT-образования. Так, им необходимо предоставить: соглашение с образовательной организацией высшего образования, план мероприятий на текущий год и договор о взаимодействии, если несколько IT-компаний входят в одну группу лиц. Аккредитованные IT-компании, которые пользуются льготами, с выручкой не менее 800 миллионов рублей должны подать в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны с кодом 20047, без этого подтвердить аккредитацию не получится. От подачи заявления освобождаются организации, которые были созданы в 2026 году, а также компании, которые получат госаккредитацию по итогам рассмотрения заявлений, поданных после 25 апреля. "Своевременное подтверждение аккредитации позволяет сохранить для компании налоговые льготы и возможность пользоваться господдержкой", - подтвердило ведомство в сообщении.

