Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Японии рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260512/japonija-869852186.html
В Японии рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
В Японии рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 12.05.2026, ПРАЙМ
В Японии рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Конфликт на Ближнем Востоке негативно сказался на работе японского бизнеса: почти половина компаний жалуются на нехватку упаковки и сырья для ее производства,... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T04:48+0300
2026-05-12T04:48+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
ближний восток
ормузский пролив
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869852186.jpg?1778550528
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке негативно сказался на работе японского бизнеса: почти половина компаний жалуются на нехватку упаковки и сырья для ее производства, выяснило РИА Новости, проанализировав отчет Японской федерации бизнеса Keidanren. "В связи с нестабильностью поставок нафты, вызванной событиями на Ближнем Востоке, был проведен срочный опрос среди компаний... Выяснилось, что 44% компаний уже ощутили на себе последствия: начинает ощущаться нехватка упаковочных материалов, моющих средств, чернил для нанесения информации на этикетки", - выяснила федерация. Закрытие Ормузского пролива из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке вызвало перебои в поставках нафты. Эта углеводородная смесь, которую получают в процессе переработки нефти, представляет собой один из ключевых компонентов для производства пластмасс. При этом рост цен на сырье и его нехватка вынуждают компании повышать стоимость продукции, чтобы компенсировать затраты. Согласно результатам опроса, 72% японских производителей рассматривают повышение цен. Такой шаг может разогнать инфляцию в стране, отмечается в документе. Последствия ближневосточного конфликта на экономику Японии четверть опрошенных компаний страны оценивают как "серьезные". Нестабильность поставок углеводородов напрямую влияет на жизнь граждан, так как сокращение производств из-за нехватки сырья может привести к тому, что товаров первой необходимости, в том числе медицинских, станет меньше. "Потребители должны иметь возможность принимать взвешенные решения, например, воздерживаться от панических закупок предметов первой необходимости сверх лишнего, опираясь на информацию, предоставляемую правительством", - заключают аналитики ассоциации.
ближний восток
ормузский пролив
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, ближний восток, ормузский пролив, япония
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, ЯПОНИЯ
04:48 12.05.2026
 
В Японии рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Keidanren: конфликт на Ближнем Востоке негативно сказался на работе японского бизнеса

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке негативно сказался на работе японского бизнеса: почти половина компаний жалуются на нехватку упаковки и сырья для ее производства, выяснило РИА Новости, проанализировав отчет Японской федерации бизнеса Keidanren.
"В связи с нестабильностью поставок нафты, вызванной событиями на Ближнем Востоке, был проведен срочный опрос среди компаний... Выяснилось, что 44% компаний уже ощутили на себе последствия: начинает ощущаться нехватка упаковочных материалов, моющих средств, чернил для нанесения информации на этикетки", - выяснила федерация.
Закрытие Ормузского пролива из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке вызвало перебои в поставках нафты. Эта углеводородная смесь, которую получают в процессе переработки нефти, представляет собой один из ключевых компонентов для производства пластмасс.
При этом рост цен на сырье и его нехватка вынуждают компании повышать стоимость продукции, чтобы компенсировать затраты. Согласно результатам опроса, 72% японских производителей рассматривают повышение цен. Такой шаг может разогнать инфляцию в стране, отмечается в документе.
Последствия ближневосточного конфликта на экономику Японии четверть опрошенных компаний страны оценивают как "серьезные". Нестабильность поставок углеводородов напрямую влияет на жизнь граждан, так как сокращение производств из-за нехватки сырья может привести к тому, что товаров первой необходимости, в том числе медицинских, станет меньше.
"Потребители должны иметь возможность принимать взвешенные решения, например, воздерживаться от панических закупок предметов первой необходимости сверх лишнего, опираясь на информацию, предоставляемую правительством", - заключают аналитики ассоциации.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала