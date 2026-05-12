Юрист прокомментировал заявление кандидата в министры экономики Венгрии

2026-05-12T02:33+0300

БУДАПЕШТ, 12 мая - ПРАЙМ. Заявление кандидата на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштвана Капитаня о том, что контракты по проекту АЭС "Пакш-2" будут заново изучены - это мало значащая фраза, примерно как выражение "ваш звонок очень важен для нас" от службы техподдержки, поэтому не надо воспринимать его слишком серьезно, заявил венгерский юрист в области энергетики Мате Тот. Капитань заявил в понедельник, что новое правительство "Тисы" намерено заново изучить документы и условия по реализуемому "Росатомом" проекту АЭС "Пакш-2". "В связи с проектом "Пакш-2" пока было только одно заявление: Иштван Капитань сказал, что контракты будут изучены заново. Это само по себе еще ничего не значит, не надо воспринимать это слишком серьезно и видеть тут слишком много, заявление "мы рассмотрим заново" - это как фраза в службе поддержки "ваш звонок очень важен для нас", - сказал Тот, выступая на мероприятии, организованном "Форумом гражданского альянса". По его словам, Венгрия очень заинтересована в том, чтобы проект АЭС "Пакш-2" был завершен, потому что тогда "весь регион будет ориентироваться на Венгрию и в вопросе электроэнергии". Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. После заливки первого бетона в фундамент пятого энергоблока 5 февраля 2026 года объект официально считается строящейся атомной станцией в соответствии со стандартами МАГАТЭ. Ввод в эксплуатацию АЭС "Пакш-2" запланирован на начало 2030-х годов.

