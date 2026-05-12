"Расколоть Россию": на Западе набросились на Каллас из-за новой выходки - 12.05.2026, ПРАЙМ
"Расколоть Россию": на Западе набросились на Каллас из-за новой выходки
"Расколоть Россию": на Западе набросились на Каллас из-за новой выходки
2026-05-12T05:07+0300
05:07 12.05.2026
 
"Расколоть Россию": на Западе набросились на Каллас из-за новой выходки

Диесен: Каллас должна уйти со своего поста, чтобы ЕС наладил отношения с Россией

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Европа должна уволить Каю Каллас с поста главы дипломатии ЕС, чтобы наладить отношения с Россией, заявил в соцсети Х профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас поставила перед собой цель войны – раскол России на множество более мелких государств. <…> ЕС нуждается в новом главе внешнеполитического ведомства, если хочет восстановить дипломатические связи с Москвой и положить конец войне", — написал он.
Каллас неоднократно становилась предметом насмешек со стороны экспертов по всему миру из-за провокационных заявлений и исторически неточных комментариев.

При этом ее повсеместно высмеивают за слепую антироссийскую риторику и скромные умственные способности.
 
