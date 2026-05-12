На Камчатке стартует шестой гастрономический фестиваль "ПапоротнИКРАб"

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая - РИА Новости. Шестой гастрономический фестиваль "ПапоротнИКРАб" стартует на Камчатке 14 июня и продлится неделю, объединив сбор... | 12.05.2026, ПРАЙМ

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая - РИА Новости. Шестой гастрономический фестиваль "ПапоротнИКРАб" стартует на Камчатке 14 июня и продлится неделю, объединив сбор папоротника, авторские блюда от ресторанов и большой семейный праздник, сообщил оргкомитет. "С 14 по 20 июня 2026 года на Камчатке в шестой раз пройдет масштабный гастрономический фестиваль "ПапоротнИКРАб". За годы проведения фестиваль стал одним из самых ярких и ожидаемых событий камчатского лета", - говорится в сообщении организаторов в пресс-релизе. По данным организационного комитета, 14 июня в Елизовском районе состоится традиционный массовый сбор папоротника - одного из главных гастросимволов региона. Участники смогут прикоснуться к древнему ритуалу, связанному с уважением к земле, уточнили организаторы. По информации оргкомитета, с 15 по 21 июня лучшие рестораны Камчатки представят фестивальные меню, шеф-повара приготовят авторские блюда из дикого папоротника, камчатского краба, морепродуктов и дикоросов. Рецепты каждый год обновляются, а попробовать их можно только в течение фестивальной недели, отметили организаторы. По сведениям организационного комитета, кульминация состоится 20 июня на территории SPA-отеля "Лагуна": гостей ждет большой семейный праздник под открытым небом. Хедлайнером вечерней программы станет диджей Артем Пора Домой, добавили организаторы. Фестиваль организует Ассоциация индустрии гостеприимства Камчатки при поддержке правительства края и агентства маркетинговых коммуникаций "ПРОСТО".

