Казахстанка потребовала отменить НДС на средства женской гигиены - 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T17:55+0300
17:55 12.05.2026
 
АСТАНА, 12 мая - ПРАЙМ. Петиция в адрес министерства экономики Казахстана об отмене НДС на средства женской гигиены запущена на официальном портале ePetition правозащитницей Мединой Майсар.
"С января 2026 года в Казахстане освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС – 16%) перечень лекарственных средств и медицинских услуг... Аналогичные меры по отмене налогов должны быть введены и в отношении средств женской гигиены", - говорится в тексте петиции.
Майсар отметила, что отмена НДС необходима для снижения стоимости на такие товары, чтобы каждая девочка и женщина в Казахстане могла позволить себе качественные средства личной гигиены, наличие которых напрямую влияет на здоровье.
В петиции Майсар ссылается на опыт ряда стран, где подобный налог уже отменили.
