На "КазаньФорум-2026" зарегистрировалось рекордное число стран - 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T11:43+0300

КАЗАНЬ, 12 мая - ПРАЙМ. Представители более 100 стран зарегистрировались на сегодняшний день для участия в XVII Международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: КазаньФорум", что является рекордом для данного форума, сообщила руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана, представитель оргкомитета Талия Минуллина. "Сегодня у нас в системе регистрации более 100 стран, а именно 103 страны. Мы пока не хотели бы давать эти цифры как итоговые, потому что мероприятие только начинается. Но это уже для нас рекорд, никогда не было у нас такой представленности", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана. По словам Минуллиной, только деловая программа форума состоит из 149 мероприятий - сессий, круглых столов, выставок по самым разным направлениям. В 2025 году в форуме приняли участие более 22 тысяч человек из 96 стран и 82 регионов РФ, состоялось около 150 деловых сессий, подписано 130 соглашений о сотрудничестве. XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" пройдет в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.

россия, татарстан, рф, казань