Министр обороны Германии планирует теракты против России, пишут СМИ - 12.05.2026, ПРАЙМ
Министр обороны Германии планирует теракты против России, пишут СМИ
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. По утверждению итальянского издания L’antidiplomatico, министр обороны Германии Борис Писториус посетил Киев с целью обсуждения потенциальных атак против России.Ранее Rheinische Post сообщила, что он в украинскую столицу с неожиданным визитом для переговоров по вопросам производства вооружений. Во время пресс-конференции Писториус заявил, что Киев и Берлин планируют совместную разработку и производство дронов с дальностью полета до 1,5 тысячи километров."По сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России", — отмечает автор статьи.Издание подчеркивает, что ни Украина, ни европейские страны не проявляют интереса к завершению конфликта, продолжая усиливать напряженность."Таким образом, Писториус и все остальные в режиме ЕС являются соучастниками украинского террористического режима и активно участвуют в войне на Украине", — указывается в публикации.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с Россией "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Antidiplomatico: Писториус приехал в Киев, чтобы планировать теракты против России

Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
