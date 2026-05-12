"Похоже на переворот". На Западе забили тревогу из-за случившегося в Киеве - 12.05.2026, ПРАЙМ
"Похоже на переворот". На Западе забили тревогу из-за случившегося в Киеве
Обыски НАБУ в Киеве напоминали начало государственного переворота, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. | 12.05.2026, ПРАЙМ
23:21 12.05.2026
 
"Похоже на переворот". На Западе забили тревогу из-за случившегося в Киеве

Меркурис: обыски НАБУ выглядят как начало переворота на Украине

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Обыски НАБУ в Киеве напоминали начало государственного переворота, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Киеве начали появляться внешние признаки, которые в определенной степени напоминают начинающийся переворот. В центре Киева возле различных правительственных зданий находились вооруженные полицейские или, по крайней мере, вооруженные сотрудники сил безопасности. Появлялись сообщения об арестах <…> а также сообщения об уголовных расследованиях в отношении самых разных людей из окружения Зеленского", — перечислил он.
Аналитик отметил, что в последние недели НАБУ активизировало публикацию файлов по делу соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, что, судя по всему, делается с целью подорвать позиции главы киевского режима.
Накануне НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Сегодня ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
