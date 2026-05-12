В Китае выпустили первый в мире пилотируемый робот-трансформер
2026-05-12T09:01+0300
ПЕКИН, 12 мая – ПРАЙМ. Китайская компания Unitree Robotics выпустила пилотируемый робот-трансформер GD01 по цене от 3,9 миллиона юаней (574 тысячи долларов), говорится в опубликованном во вторник официальном заявлении компании. "GD01 — это первый в мире серийно выпускаемый пилотируемый робот, который способен трансформироваться, его можно использовать в качестве гражданского транспортного средства, вес с человеком на борту составляет порядка 500 килограммов", - говорится в заявлении компании. Отмечается, что цена начинается от 3,9 миллиона юаней. Робот представляет собой металлическую клетку с четырьмя конечностями, внутри которой расположено кресло для человека. Робот способен перемещаться на двух и на четырех конечностях. Компания пока не предоставила более подробные характеристики аппарата.
