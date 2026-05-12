https://1prime.ru/20260512/knigi-869865003.html
В России снизился спрос на антистресс-литературу
В России снизился спрос на антистресс-литературу - 12.05.2026, ПРАЙМ
В России снизился спрос на антистресс-литературу
Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T16:15+0300
2026-05-12T16:15+0300
2026-05-12T16:15+0300
экономика
технологии
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869864907_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_6f68a7b13f88cf00cf77aa31e0955d3a.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город". "Федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" увидела снижение спроса на книги о выгорании, стрессе и эмоциональной усталости за первый квартал 2026 года. Спрос на такую литературу снизился на 20% (по сравнению с первым кварталом прошлого года)", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что в прошлом году пик спроса на антистресс-литературу приходился на весну, а в 2026 году россияне начали массово скупать такие книги уже зимой — в этот период продажи оказались на 12% выше весенних показателей. Так, пик интереса к подобной литературе приходился на декабрь, хотя зимой россияне чаще читают книги про счастье, отметили в "Читай-городе". В Топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги как "Я больше не могу. Как справиться с длительным стрессом" Рангана Чаттерджи, "Твои секреты. Книга антистресс для счастья объятий и фыр, фыр, фыр" Натальи Красновой, "Собрать по кусочкам. Книга для тех, кто запутался, устал, перегорел" Марты Бек, "Самогипноз. 45 эффективных техник для упр. стрессом и негативными эмоциями" Кевина Финеля и "Не верь всему, что чувствуешь. Как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому чего нет" Роберта Лихи.
https://1prime.ru/20260423/chp-869402515.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869864907_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2fdf60a9fd64b0e5f990d9998309c000.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Общество
В России снизился спрос на антистресс-литературу
"Читай-город": спрос на книги о выгорании и стрессе в России упал на 20% в 2026 году
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
"Федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" увидела снижение спроса на книги о выгорании, стрессе и эмоциональной усталости за первый квартал 2026 года. Спрос на такую литературу снизился на 20% (по сравнению с первым кварталом прошлого года)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году пик спроса на антистресс-литературу приходился на весну, а в 2026 году россияне начали массово скупать такие книги уже зимой — в этот период продажи оказались на 12% выше весенних показателей. Так, пик интереса к подобной литературе приходился на декабрь, хотя зимой россияне чаще читают книги про счастье, отметили в "Читай-городе".
В Топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги как "Я больше не могу. Как справиться с длительным стрессом" Рангана Чаттерджи, "Твои секреты. Книга антистресс для счастья объятий и фыр, фыр, фыр" Натальи Красновой, "Собрать по кусочкам. Книга для тех, кто запутался, устал, перегорел" Марты Бек, "Самогипноз. 45 эффективных техник для упр. стрессом и негативными эмоциями" Кевина Финеля и "Не верь всему, что чувствуешь. Как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому чего нет" Роберта Лихи.
Издательство "Эксмо" провело более 45 тысяч внутренних экспертиз