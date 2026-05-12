https://1prime.ru/20260512/knigi-869865003.html

В России снизился спрос на антистресс-литературу

В России снизился спрос на антистресс-литературу - 12.05.2026, ПРАЙМ

В России снизился спрос на антистресс-литературу

Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T16:15+0300

2026-05-12T16:15+0300

2026-05-12T16:15+0300

экономика

технологии

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869864907_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_6f68a7b13f88cf00cf77aa31e0955d3a.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город". "Федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" увидела снижение спроса на книги о выгорании, стрессе и эмоциональной усталости за первый квартал 2026 года. Спрос на такую литературу снизился на 20% (по сравнению с первым кварталом прошлого года)", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что в прошлом году пик спроса на антистресс-литературу приходился на весну, а в 2026 году россияне начали массово скупать такие книги уже зимой — в этот период продажи оказались на 12% выше весенних показателей. Так, пик интереса к подобной литературе приходился на декабрь, хотя зимой россияне чаще читают книги про счастье, отметили в "Читай-городе". В Топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги как "Я больше не могу. Как справиться с длительным стрессом" Рангана Чаттерджи, "Твои секреты. Книга антистресс для счастья объятий и фыр, фыр, фыр" Натальи Красновой, "Собрать по кусочкам. Книга для тех, кто запутался, устал, перегорел" Марты Бек, "Самогипноз. 45 эффективных техник для упр. стрессом и негативными эмоциями" Кевина Финеля и "Не верь всему, что чувствуешь. Как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому чего нет" Роберта Лихи.

https://1prime.ru/20260423/chp-869402515.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество