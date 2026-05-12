В России снизился спрос на антистресс-литературу - 12.05.2026, ПРАЙМ
В России снизился спрос на антистресс-литературу
2026-05-12T16:15+0300
16:15 12.05.2026
 
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
"Федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" увидела снижение спроса на книги о выгорании, стрессе и эмоциональной усталости за первый квартал 2026 года. Спрос на такую литературу снизился на 20% (по сравнению с первым кварталом прошлого года)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году пик спроса на антистресс-литературу приходился на весну, а в 2026 году россияне начали массово скупать такие книги уже зимой — в этот период продажи оказались на 12% выше весенних показателей. Так, пик интереса к подобной литературе приходился на декабрь, хотя зимой россияне чаще читают книги про счастье, отметили в "Читай-городе".
В Топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги как "Я больше не могу. Как справиться с длительным стрессом" Рангана Чаттерджи, "Твои секреты. Книга антистресс для счастья объятий и фыр, фыр, фыр" Натальи Красновой, "Собрать по кусочкам. Книга для тех, кто запутался, устал, перегорел" Марты Бек, "Самогипноз. 45 эффективных техник для упр. стрессом и негативными эмоциями" Кевина Финеля и "Не верь всему, что чувствуешь. Как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому чего нет" Роберта Лихи.
ЭкономикаТехнологииРОССИЯОбщество
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
