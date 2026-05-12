Минпромторг призвал уравнять конкуренцию российских товаров с импортом

Конкуренция между иностранными и российскими производителями сейчас находится в неравном положении, поэтому поддерживать отечественного производителя нужно...

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Конкуренция между иностранными и российскими производителями сейчас находится в неравном положении, поэтому поддерживать отечественного производителя нужно через создание иных условий конкурентной среды, например, через механизм "российской полки", заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов на конгрессе детских товаров. "У нас до сих пор в ряде структур, в том числе государственных, присутствует мнение, что конкуренция должна быть абсолютной - все равны… Мы переосмыслили это. Необходимо создавать сильные российские бренды, выводить отечественную продукцию на хорошие места на полках", - сказал он в рамках обсуждения новой национальной модели торговли. Он предложил сделать на рынке торговли следующую систему: транснациональные бренды с сильным маркетингом - и "наши бренды, которым необходимо дать сопоставимые возможности". Для этого и создается "российская полка". Если покупатель ищет дрель, к примеру, конкретного японского или немецкого бренда, операторы должны показать российский аналог. "Это только расширяет право потребителей", - заявил глава департамента.

