Кризис сделает переговоры с Россией неизбежными, считает Дмитриев
Кризис сделает переговоры с Россией неизбежными, считает Дмитриев
2026-05-12T09:40+0300
09:40 12.05.2026
 
Кризис сделает переговоры с Россией неизбежными, считает Дмитриев

Дмитриев: энергетический кризис сделает переговоры Европы и России неизбежными

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Предстоящий энергетический кризис, который скоро обрушится на Евросоюз и Великобританию, сделает переговоры Европы и России неизбежными, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Президент Финляндии Стубб считает, что "американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы" и "пора начинать переговоры с Россией". Предстоящий энергетический кризис, который вот-вот обрушится на ЕС и Великобританию, сделает это неизбежным", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что, если американская политика в отношении России и Украины не в интересах Европы, то с Россией "нужно взаимодействовать напрямую".
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
"Нет выбора". В США заявили о новом кризисе из-за Украины
9 мая, 03:24
 
