На программу "Пушкинская карта" выделят 140 миллиардов рублей

На программу "Пушкинская карта" в 2025-2030 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T11:38+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. На программу "Пушкинская карта" в 2025-2030 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "На реализацию программы с 2025 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей", - сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. "Наши ребята приобрели уже 110 миллионов билетов, а это 55 миллиардов рублей, которые стали дополнительным источником доходов наших учреждений культуры", - подчеркнула Любимова. Она также напомнила, что в этом году программа перешла к новому банку-оператору - ВТБ, и всем участникам необходимо было осуществить перевыпуск "Пушкинских карт". Глава ведомства сообщила, что на сегодня более 6,5 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет уже перевыпустили карту. Программа "Пушкинская карта" по поддержке молодежи от 14 до 22 лет была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса к культурным мероприятиям.

