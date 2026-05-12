Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На программу "Пушкинская карта" выделят 140 миллиардов рублей - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/lyubimova-869858124.html
На программу "Пушкинская карта" выделят 140 миллиардов рублей
На программу "Пушкинская карта" выделят 140 миллиардов рублей - 12.05.2026, ПРАЙМ
На программу "Пушкинская карта" выделят 140 миллиардов рублей
На программу "Пушкинская карта" в 2025-2030 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T11:38+0300
2026-05-12T11:38+0300
россия
общество
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/02/866157583_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_93fd04070969d66253262ac7031471bc.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. На программу "Пушкинская карта" в 2025-2030 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "На реализацию программы с 2025 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей", - сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. "Наши ребята приобрели уже 110 миллионов билетов, а это 55 миллиардов рублей, которые стали дополнительным источником доходов наших учреждений культуры", - подчеркнула Любимова. Она также напомнила, что в этом году программа перешла к новому банку-оператору - ВТБ, и всем участникам необходимо было осуществить перевыпуск "Пушкинских карт". Глава ведомства сообщила, что на сегодня более 6,5 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет уже перевыпустили карту. Программа "Пушкинская карта" по поддержке молодежи от 14 до 22 лет была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса к культурным мероприятиям.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867805915.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/02/866157583_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_b355e5a7c35d9f5db060bfc17ef47a29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , втб
РОССИЯ, Общество , ВТБ
11:38 12.05.2026
 
На программу "Пушкинская карта" выделят 140 миллиардов рублей

На программу "Пушкинская карта" выделят 140 миллиардов рублей до 2030 года

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкРеклама "Пушкинской карты"
Реклама Пушкинской карты - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Реклама "Пушкинской карты". Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. На программу "Пушкинская карта" в 2025-2030 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"На реализацию программы с 2025 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей", - сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал, сколько человек пользуются Пушкинской картой
25 февраля, 12:58
Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры.
"Наши ребята приобрели уже 110 миллионов билетов, а это 55 миллиардов рублей, которые стали дополнительным источником доходов наших учреждений культуры", - подчеркнула Любимова.
Она также напомнила, что в этом году программа перешла к новому банку-оператору - ВТБ, и всем участникам необходимо было осуществить перевыпуск "Пушкинских карт". Глава ведомства сообщила, что на сегодня более 6,5 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет уже перевыпустили карту.
Программа "Пушкинская карта" по поддержке молодежи от 14 до 22 лет была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса к культурным мероприятиям.
 
РОССИЯОбществоВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала