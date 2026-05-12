Россельхознадзор пресек ввоз в Россию 244 тонны санкционных мандаринов

Россельхознадзор пресек ввоз в Россию 244,3 тонны санкционных кипрских мандаринов под видом турецких, сообщило ведомство. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T19:04+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россельхознадзор пресек ввоз в Россию 244,3 тонны санкционных кипрских мандаринов под видом турецких, сообщило ведомство. "Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля 244,3 тонны мандаринов выявлено нарушение законодательства России... На фитосанитарных сертификатах страной происхождения указана Турция, а на маркировке - Кипр", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что указанная продукция запрещена к ввозу в Россию в соответствии с постановлением правительства РФ, так как является санкционной. Она изъята и подлежит уничтожению. Там уточнили, что нарушение выявили 11 мая 2026 года в морском пункте пропуска "Новороссийск".

