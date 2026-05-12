Мантуров оценил рост товарооборота с Индонезией
Товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет вырос более чем в два раза и составил почти 5 миллиардов долларов по итогам 2025 года, заявил... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T17:10+0300
КАЗАНЬ, 12 мая - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет вырос более чем в два раза и составил почти 5 миллиардов долларов по итогам 2025 года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "За последние пять лет взаимный товарооборот между нашими странами вырос более чем в два раза, и по итогам 2025 года приблизился к 5 миллиардам долларов", - сказал он в ходе российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Мантуров отметил, что в текущем году по этому показателю наблюдается "определенная коррекция", но российское правительство рассчитывает, что вскоре динамика товарооборота перейдет в режим роста.
Мантуров: товарооборот России и Индонезии за пять лет вырос более чем вдвое, до $5 млрд