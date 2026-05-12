Мантуров раскрыл, какие индонезийские товары востребованы в России - 12.05.2026, ПРАЙМ
Мантуров раскрыл, какие индонезийские товары востребованы в России
КАЗАНЬ, 12 мая - ПРАЙМ. Произведенные в Индонезии кокосовые и пальмовые масла, а также какао и товары легкой промышленности востребованы на российском рынке, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "На российском рынке востребованы произведенные в Индонезии кокосовое и пальмовое масла, какао, глинозем и товары легкой промышленности", - сказал он в ходе российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Мантуров добавил, что Россия в части экспорта товаров в Индонезию делает акцент на укреплении ее продовольственной и энергетической безопасности. "Речь идет про поставки минеральных удобрений, продукции агропромышленного комплекса и топлива", - уточнил первый вице-премьер.
17:49 12.05.2026
 
Мантуров: произведенные в Индонезии кокосовые масла и какао востребованы в России

Какао-бобы . Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 мая - ПРАЙМ. Произведенные в Индонезии кокосовые и пальмовые масла, а также какао и товары легкой промышленности востребованы на российском рынке, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"На российском рынке востребованы произведенные в Индонезии кокосовое и пальмовое масла, какао, глинозем и товары легкой промышленности", - сказал он в ходе российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
Мантуров добавил, что Россия в части экспорта товаров в Индонезию делает акцент на укреплении ее продовольственной и энергетической безопасности.
"Речь идет про поставки минеральных удобрений, продукции агропромышленного комплекса и топлива", - уточнил первый вице-премьер.
