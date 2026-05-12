В Минпромторге предложил новое требование к маркетплейсам
Минпромторг РФ предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов | 12.05.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары в поиске
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров.
"Обязательство обеспечения предложения российских товаров при поиске на электронных торговых площадках аналогичной иностранной продукции или аналогичных товаров без указания бренда", - говорится в материалах.
В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза.
