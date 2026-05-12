На маркетплейсах могут ввести двухфакторную проверку возраста покупателя - 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T19:40+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил ввести на маркетплейсах обязательную двухфакторную проверку возраста покупателя при заказе товаров с возрастным ограничением. Как напомнил депутат, правила торговли обязывают маркетплейсы ставить пометку "18+" на определенные категории товаров, а на пунктах выдачи заказов сверять данные о возрасте покупателя с паспортом. Однако, согласно данным общественных организаций и жалобам родителей, такие проверки зачастую носят формальный характер: курьеры отдают заказ любому предъявителю кода, не глядя на возраст. В результате подростки легко получают доступ к вещам, которые им категорически запрещены. "Необходимо ввести обязательную двухфакторную проверку возраста покупателя при заказе товаров с возрастным ограничением", - сказал Свищев. Кроме того, парламентарий считает необходимым ужесточить контроль на пунктах выдачи, в том числе показывать оригинал паспорта и сверять фотографии. Он также призвал маркетплейсы ежемесячно отчитываться перед Роспотребнадзором о количестве отклоненных заказов от несовершеннолетних. "Технически любая площадка может настроить систему так, чтобы без подтвержденного возраста заказ просто не уходил в сборку. Но это снижает продажи, и бизнес предпочитает закрывать глаза. Пока глаза закрыты, дети получают опасные "игрушки". А расплачиваются потом своим здоровьем и чужими судьбами. Это не рыночные отношения, это безответственность, граничащая с преступной халатностью. Пусть платформы перестанут зарабатывать на том, что потом калечит детей. Человеческий подход к бизнесу никто не отменял", - заключил Свищев.

