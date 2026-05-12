В Эстонии пожаловались на задержки в поставках боеприпасов для HIMARS - 12.05.2026, ПРАЙМ
В Эстонии пожаловались на задержки в поставках боеприпасов для HIMARS
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Эстония столкнулась с задержками в поставках боеприпасов для артиллерийских ракетных комплексов HIMARS из США, заявил командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило. "Сегодня, к сожалению, сложилась такая ситуация, что в связи с событиями на иранском направлении Соединенные Штаты временно приостановили поставки боеприпасов для HIMARS. К сожалению, это затрагивает и нас. Когда поставки возобновятся - я даже не стану спекулировать", - заявил Мерило, его слова приводит телерадиокомпания ERR. По данным телерадиокомпании, помимо увеличения сроков поставок, изменились и цены на вооружение. Так, Эстония ранее планировала обновить парк боевых машин пехоты, заменив CV90 на более новый аналог, однако цена на него стала слишком высокой. "На сегодняшний день принято решение, что CV90 Mark IV Эстония закупать не будет", - приводит ERR слова гендиректора государственного центра оборонных инвестиций Эльмара Вахера. В мае газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Пентагон предупредил ключевых европейских союзников, включая Великобританию, Польшу и страны Балтии, о возможных длительных задержках поставок вооружений. По данным издания, США вынуждены сместить приоритеты на восполнение собственных арсеналов, истощенных в результате конфликта вокруг Ирана, что ставит под удар своевременную передачу Европе нескольких типов ракетных систем.
09:54 12.05.2026
 
