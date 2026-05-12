МИД Сирии: форум в Брюсселе открывает новые перспективы для оживления рынка
2026-05-12T01:53+0300
БЕЙРУТ, 12 мая - ПРАЙМ. Форум сирийско-европейского политического диалога высокого уровня в Брюсселе открывает новые перспективы для оживления сирийского рынка, заявил министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани.
"Сегодня в Брюсселе мы приняли участие в запуске политического диалога высокого уровня … Это открывает новые перспективы для оживления сирийского рынка", - написал аш-Шибани в соцсети X.
Сирийское государственное агентство SANA ранее сообщило, что глава МИД Сирии на полях форума провел встречу с главой евродипломатии Каей Каллас.
Агентство сообщало, что в ходе форума обсуждались вопросы восстановления Сирии, реконструкции страны и европейские финансовые обязательства по поддержке сирийских беженцев.
Еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что ЕС работает над реализацией пакета финансовой помощи Сирии объемом 175 миллионов евро, а также второго пакета на 180 миллионов евро в течение текущего года.
Аш-Шибани, возглавляющий сирийскую делегацию на форуме, заявил, что Дамаск стремится перейти от этапа гуманитарной помощи к формированию устойчивых партнерств, основанных на взаимной выгоде и двустороннем сотрудничестве.
