МИД Японии заявил, что намерен управлять отношениями с Россией
2026-05-12T06:52+0300
ТОКИО, 12 мая - ПРАЙМ. Токио считает важным надлежащим образом управлять отношениями с Россией, исходя из собственных национальных интересов, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Комментируя информацию о поездке японских правительственных чиновников в Россию в конце мая, глава МИД заявил, что Токио сохраняет курс на санкции против Москвы.
"Одновременно Россия является для нашей страны соседним государством, и мы считаем важным надлежащим образом управлять двусторонними отношениями", - отметил Мотэги.
По его словам, Япония и далее намерена действовать "исходя из того, что отвечает национальным интересам страны".
Агентство Киодо с начала апреля дважды передавало, что впервые с 2022 года представители крупнейших японских компаний в составе правительственной бизнес-миссии посетят Россию. В первый раз информация была опровергнута представителем кабмина, во второй раз на нее отреагировало министерство экономики, торговли и промышленности Японии, заявив, что бизнес-миссия готовится, но не ради продвижения сотрудничества, как сообщалось в СМИ, а для защиты активов японских компаний, работающих в России.
Глава МИД Мотэги: Токио считает важным надлежащим образом управлять отношениями с Россией
