Минфин 13 мая предложит на аукционах ОФЗ бумаги двух выпусков

Минфин России в среду, 13 мая, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

2026-05-12T16:31+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 13 мая, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

