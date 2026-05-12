Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин 13 мая предложит на аукционах ОФЗ бумаги двух выпусков - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260512/minfin-869865354.html
Минфин 13 мая предложит на аукционах ОФЗ бумаги двух выпусков
Минфин 13 мая предложит на аукционах ОФЗ бумаги двух выпусков - 12.05.2026, ПРАЙМ
Минфин 13 мая предложит на аукционах ОФЗ бумаги двух выпусков
Минфин России в среду, 13 мая, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T16:31+0300
2026-05-12T16:31+0300
экономика
рынок
финансы
россия
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76234/96/762349627_0:220:3001:1908_1920x0_80_0_0_86140b8ecd80808eb061371214341a85.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 13 мая, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
https://1prime.ru/20260505/birzha-869683514.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76234/96/762349627_100:0:2767:2000_1920x0_80_0_0_7cc3375ffdff8c3efb57a327a002065c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, россия, минфин рф
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин РФ
16:31 12.05.2026
 
Минфин 13 мая предложит на аукционах ОФЗ бумаги двух выпусков

Минфин России 13 мая на аукционах размещения ОФЗ предложит бумаги двух выпусков

© РИА Новости . Рамиль СитдиковЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 13 мая, на аукционах размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Вложения частных инвесторов в облигации на Мосбирже выросли на 57 процентов
5 мая, 15:39
 
ЭкономикаРынокФинансыРОССИЯМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала