Расходы бюджета на нацпроекты на 1 мая исполнены на 29,5%
2026-05-12T19:51+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 мая, по предварительным данным, исполнены на 1,97 триллиона рублей, или на 29,5% от плановых бюджетных назначений на 2026 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 мая 2026 года составило 1 970,2 млрд рублей или 29,5% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах. Лидерами по расходованию средств на 1 мая стали нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" – 47,2%; "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" – 45,5%; "Туризм и гостеприимство" – 44,9% и "Продолжительная и активная жизнь" – 40,9%. За ними следуют нацпроекты "Семья" – 36,2%; "Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" – 34,6%; "Беспилотные авиационные системы" – 34,1%; "Новые материалы и химия" – 31,5%; "Молодежь и дети" – 30,1%; "Технологическое обеспечение биоэкономики" – 28,8%; "Кадры" – 26,9%; "Новые технологии сбережения здоровья" – 23%. Уровень исполнения ниже остальных имеют нацпроекты "Экономика данных и цифровая трансформация государства" – 17,1%; "Инфраструктура для жизни" – 16%; "Новые атомные и энергетические технологии" – 13,1%; "Эффективная и конкурентная экономика" – 11,4%; "Эффективная транспортная система" – 10% и "Средства производства и автоматизации" – 8,7%.
