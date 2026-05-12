Министры обороны стран ЕС обсудят военную помощь Украине
2026-05-12T00:50+0300
БРЮССЕЛЬ, 12 мая - ПРАЙМ. Министры обороны стран Евросоюза обсудят в Брюсселе во вторник военную помощь Киеву, а также угрозы безопасности, с которыми сталкивается Европа.
Ожидается, что в начале встречи министры ознакомятся с обновленным анализом угроз обороне и безопасности ЕС.
Затем к встрече по видеосвязи присоединится глава минобороны Украины Михаил Федоров, который доложит о текущей ситуации и наиболее острых потребностях Киева в оружии.
Накануне в ходе заседания глав МИД стран ЕС было принято решение о расширении консультационной миссии ЕС на Украине, в ее функции добавили борьбу с гибридными угрозами. Также министры договорились расширить гарантии безопасности Киеву, распространив на европейский спутниковый центр обязанности по мониторингу за будущим соглашением о прекращении огня на случай перемирия, а также за обходом антироссийских санкций.
При участии представителя НАТО европейские министры обороны также обсудят расширение сотрудничества с оборонной промышленностью Украины.
Ожидается, что в ходе дискуссии о ситуации на Ближнем Востоке глава евродипломатии Кая Каллас поднимет вопрос о возможном расширении полномочий европейских миссий по защите судоходства в Красном и Средиземном морях на Ормузский пролив для потенциального сопровождения судов и разминирования.
