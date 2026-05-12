Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали заявление о переговорах после случившегося на Украине - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/mir-869854539.html
На Западе сделали заявление о переговорах после случившегося на Украине
На Западе сделали заявление о переговорах после случившегося на Украине - 12.05.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление о переговорах после случившегося на Украине
Владимир Зеленский не будет заключать мир с Россией из-за коррупционного скандала, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский военный... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T07:14+0300
2026-05-12T07:14+0300
в мире
киев
владимир зеленский
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не будет заключать мир с Россией из-за коррупционного скандала, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.Эксперт отметил, что глава киевского режима и его окружение на фоне громкого коррупционного скандала не пойдет на урегулирование. Продолжение боевых действий — единственный шаг для них сохранить позиции, пояснил аналитик."Война продолжится и никакие переговоры не состоятся. &lt;…&gt; Я считаю, что нет таких обстоятельств или ситуаций, которые бы убедили Зеленского заключить мир с Россией", — сказал он.В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила экс-главе офиса Зеленского обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке.
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, киев, владимир зеленский, украина
В мире, Киев, Владимир Зеленский, УКРАИНА
07:14 12.05.2026
 
На Западе сделали заявление о переговорах после случившегося на Украине

Меркурис заявил, что Зеленский не пойдет на мир с Россией из-за коррупционного скандала

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не будет заключать мир с Россией из-за коррупционного скандала, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Эксперт отметил, что глава киевского режима и его окружение на фоне громкого коррупционного скандала не пойдет на урегулирование. Продолжение боевых действий — единственный шаг для них сохранить позиции, пояснил аналитик.
"Война продолжится и никакие переговоры не состоятся. <…> Я считаю, что нет таких обстоятельств или ситуаций, которые бы убедили Зеленского заключить мир с Россией", — сказал он.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила экс-главе офиса Зеленского обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке.
 
В миреКиевВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала