На Западе сделали заявление о переговорах после случившегося на Украине

2026-05-12T07:14+0300

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не будет заключать мир с Россией из-за коррупционного скандала, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.Эксперт отметил, что глава киевского режима и его окружение на фоне громкого коррупционного скандала не пойдет на урегулирование. Продолжение боевых действий — единственный шаг для них сохранить позиции, пояснил аналитик."Война продолжится и никакие переговоры не состоятся. <…> Я считаю, что нет таких обстоятельств или ситуаций, которые бы убедили Зеленского заключить мир с Россией", — сказал он.В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила экс-главе офиса Зеленского обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке.

