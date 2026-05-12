https://1prime.ru/20260512/mir-869854539.html
На Западе сделали заявление о переговорах после случившегося на Украине
На Западе сделали заявление о переговорах после случившегося на Украине - 12.05.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление о переговорах после случившегося на Украине
Владимир Зеленский не будет заключать мир с Россией из-за коррупционного скандала, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский военный... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T07:14+0300
2026-05-12T07:14+0300
2026-05-12T07:14+0300
в мире
киев
владимир зеленский
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не будет заключать мир с Россией из-за коррупционного скандала, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.Эксперт отметил, что глава киевского режима и его окружение на фоне громкого коррупционного скандала не пойдет на урегулирование. Продолжение боевых действий — единственный шаг для них сохранить позиции, пояснил аналитик."Война продолжится и никакие переговоры не состоятся. <…> Я считаю, что нет таких обстоятельств или ситуаций, которые бы убедили Зеленского заключить мир с Россией", — сказал он.В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила экс-главе офиса Зеленского обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке.
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, владимир зеленский, украина
В мире, Киев, Владимир Зеленский, УКРАИНА
На Западе сделали заявление о переговорах после случившегося на Украине
Меркурис заявил, что Зеленский не пойдет на мир с Россией из-за коррупционного скандала