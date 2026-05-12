Новак назвал основные задачи по регулированию маркетплейсов
Основные задачи по регулированию маркетплейсов заключаются в недопущении монополизации рынка и защите прав потребителей, заявил вице-премьер России Александр...
2026-05-12T00:16+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Основные задачи по регулированию маркетплейсов заключаются в недопущении монополизации рынка и защите прав потребителей, заявил вице-премьер России Александр Новак.
В интервью газете "Ведомости" он сообщил, что интернет-торговля в последние годы растет ускоренными темпами, в том числе за счет перетока в онлайн "классической" розницы и потребительского импорта.
"Только за период 2022-2024 годов сектор интернет-торговли в целом и маркетплейсы в частности выросли более чем в 2,5 раза. Важно отметить, что развитие маркетплейсов - это не только удобство покупателя. Это и децентрализация экономического роста, возможность выхода на всероссийский рынок мелких предприятий со всей страны", - сказал Новак.
"Поэтому сейчас правительство уделяет большое внимание маркетплейсам. Основная задача, стоящая перед нами, - не допускать монополизацию рынка со стороны маркетплейсов, поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ между продавцами, а также защищать права потребителей", - добавил он.
В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.
Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.
