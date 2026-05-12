Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак назвал основные задачи по регулированию маркетплейсов - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/novak-869847395.html
Новак назвал основные задачи по регулированию маркетплейсов
Новак назвал основные задачи по регулированию маркетплейсов - 12.05.2026, ПРАЙМ
Новак назвал основные задачи по регулированию маркетплейсов
Основные задачи по регулированию маркетплейсов заключаются в недопущении монополизации рынка и защите прав потребителей, заявил вице-премьер России Александр... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:16+0300
2026-05-12T00:16+0300
бизнес
россия
рф
александр новак
владимир путин
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869847395.jpg?1778534167
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Основные задачи по регулированию маркетплейсов заключаются в недопущении монополизации рынка и защите прав потребителей, заявил вице-премьер России Александр Новак. В интервью газете "Ведомости" он сообщил, что интернет-торговля в последние годы растет ускоренными темпами, в том числе за счет перетока в онлайн "классической" розницы и потребительского импорта. "Только за период 2022-2024 годов сектор интернет-торговли в целом и маркетплейсы в частности выросли более чем в 2,5 раза. Важно отметить, что развитие маркетплейсов - это не только удобство покупателя. Это и децентрализация экономического роста, возможность выхода на всероссийский рынок мелких предприятий со всей страны", - сказал Новак. "Поэтому сейчас правительство уделяет большое внимание маркетплейсам. Основная задача, стоящая перед нами, - не допускать монополизацию рынка со стороны маркетплейсов, поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ между продавцами, а также защищать права потребителей", - добавил он. В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, александр новак, владимир путин, ведомости
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Александр Новак, Владимир Путин, Ведомости
00:16 12.05.2026
 
Новак назвал основные задачи по регулированию маркетплейсов

Новак: основные задачи по регулированию маркетплейсов - не допустить монополизации рынка

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Основные задачи по регулированию маркетплейсов заключаются в недопущении монополизации рынка и защите прав потребителей, заявил вице-премьер России Александр Новак.
В интервью газете "Ведомости" он сообщил, что интернет-торговля в последние годы растет ускоренными темпами, в том числе за счет перетока в онлайн "классической" розницы и потребительского импорта.
"Только за период 2022-2024 годов сектор интернет-торговли в целом и маркетплейсы в частности выросли более чем в 2,5 раза. Важно отметить, что развитие маркетплейсов - это не только удобство покупателя. Это и децентрализация экономического роста, возможность выхода на всероссийский рынок мелких предприятий со всей страны", - сказал Новак.
"Поэтому сейчас правительство уделяет большое внимание маркетплейсам. Основная задача, стоящая перед нами, - не допускать монополизацию рынка со стороны маркетплейсов, поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ между продавцами, а также защищать права потребителей", - добавил он.
В конце июля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.
Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.
 
БизнесРОССИЯРФАлександр НовакВладимир ПутинВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала