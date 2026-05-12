Новак заявил о большом запасе прочности российской экономики

Российская экономика имеет большой запас прочности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T00:19+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российская экономика имеет большой запас прочности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее во вторник в интервью газете "Ведомости" он сообщил, что рост экономики России в текущем году замедлится до 0,4% после роста на 1% в прошлом году. "В целом у нас большой запас прочности. Экономика адаптируется к новым вызовам, поэтому мы сможем преодолеть трудности и обеспечить последовательное и устойчивое экономическое развитие, рост доходов и благосостояния граждан", - сказал Новак. Он подчеркнул, что российская экономика успешно преодолела сложнейшие периоды - пандемию, санкционный шок 2022 года. "Конечно, есть внешние и внутренние риски и вызовы. Мы рассматриваем и анализируем различные сценарии развития экономики, в том числе стресс-сценарии - что будет, если риски реализуются, - чтобы быть готовыми к разным вариантам развития событий", - добавил он.

