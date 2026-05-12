https://1prime.ru/20260512/novak-869847667.html
Период сдержанного экономического роста будет дольше, заявил Новак
Период сдержанного экономического роста будет дольше, заявил Новак - 12.05.2026, ПРАЙМ
Период сдержанного экономического роста будет дольше, заявил Новак
Период сдержанного экономического роста будет тем дольше, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая денежно-кредитная политика, сказал вице-премьер России... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:19+0300
2026-05-12T00:19+0300
2026-05-12T00:19+0300
экономика
финансы
александр новак
банк россия
банк россии
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869847667.jpg?1778534354
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Период сдержанного экономического роста будет тем дольше, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая денежно-кредитная политика, сказал вице-премьер России Александр Новак.
"Мы в правительстве понимаем, и, конечно, Банк России также это учитывает, что чем дольше сохраняется умеренно-жесткая денежно-кредитная политика, тем дольше будет период сдержанного роста. Но при этом мы понимаем, что чем сильнее разрыв спроса и предложения, тем дольше может быть жесткая ДКП", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости".
При этом, по его словам, правительство и Банк России действуют в рамках своих полномочий, дополняя и балансируя решения друг друга.
Он подчеркнул, что правительство развивает экономику предложения за счет стимулирования производства товаров и услуг. Кроме того, ведется последовательная работа по укреплению технологического лидерства. В том числе Новак перечислил сферы, где необходимо "как можно скорее добиться независимости от иностранных решений": станкостроение, химическая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, радиоэлектроника, авиастроение, судостроение, автопром.
"В долгосрочной перспективе, к слову, это будет иметь строго дезинфляционный эффект. Но сейчас, конечно, в краткосрочной перспективе расходы на технологическое лидерство вносят вклад в рост расходов бюджета", - отметил вице-премьер.
"В свою очередь, Банк России регулирует ключевую ставку, значение которой влияет на спрос, на потребительскую и инвестиционную активность. Влияет на доходность многих финансовых инструментов в экономике. Цель такой политики – поддержание годовой инфляции вблизи целевого уровня. Сейчас это 4%", - добавил Новак.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, александр новак, банк россия, банк россии, ведомости
Экономика, Финансы, Александр Новак, банк Россия, Банк России, Ведомости
Период сдержанного экономического роста будет дольше, заявил Новак
Вице-премьер Новак: период сдержанного роста будет дольше, чем дольше сохраняется ДКП
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Период сдержанного экономического роста будет тем дольше, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая денежно-кредитная политика, сказал вице-премьер России Александр Новак.
"Мы в правительстве понимаем, и, конечно, Банк России также это учитывает, что чем дольше сохраняется умеренно-жесткая денежно-кредитная политика, тем дольше будет период сдержанного роста. Но при этом мы понимаем, что чем сильнее разрыв спроса и предложения, тем дольше может быть жесткая ДКП", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости".
При этом, по его словам, правительство и Банк России действуют в рамках своих полномочий, дополняя и балансируя решения друг друга.
Он подчеркнул, что правительство развивает экономику предложения за счет стимулирования производства товаров и услуг. Кроме того, ведется последовательная работа по укреплению технологического лидерства. В том числе Новак перечислил сферы, где необходимо "как можно скорее добиться независимости от иностранных решений": станкостроение, химическая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, радиоэлектроника, авиастроение, судостроение, автопром.
"В долгосрочной перспективе, к слову, это будет иметь строго дезинфляционный эффект. Но сейчас, конечно, в краткосрочной перспективе расходы на технологическое лидерство вносят вклад в рост расходов бюджета", - отметил вице-премьер.
"В свою очередь, Банк России регулирует ключевую ставку, значение которой влияет на спрос, на потребительскую и инвестиционную активность. Влияет на доходность многих финансовых инструментов в экономике. Цель такой политики – поддержание годовой инфляции вблизи целевого уровня. Сейчас это 4%", - добавил Новак.