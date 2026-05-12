Период сдержанного экономического роста будет дольше, заявил Новак

2026-05-12T00:19+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Период сдержанного экономического роста будет тем дольше, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая денежно-кредитная политика, сказал вице-премьер России Александр Новак. "Мы в правительстве понимаем, и, конечно, Банк России также это учитывает, что чем дольше сохраняется умеренно-жесткая денежно-кредитная политика, тем дольше будет период сдержанного роста. Но при этом мы понимаем, что чем сильнее разрыв спроса и предложения, тем дольше может быть жесткая ДКП", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости". При этом, по его словам, правительство и Банк России действуют в рамках своих полномочий, дополняя и балансируя решения друг друга. Он подчеркнул, что правительство развивает экономику предложения за счет стимулирования производства товаров и услуг. Кроме того, ведется последовательная работа по укреплению технологического лидерства. В том числе Новак перечислил сферы, где необходимо "как можно скорее добиться независимости от иностранных решений": станкостроение, химическая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, радиоэлектроника, авиастроение, судостроение, автопром. "В долгосрочной перспективе, к слову, это будет иметь строго дезинфляционный эффект. Но сейчас, конечно, в краткосрочной перспективе расходы на технологическое лидерство вносят вклад в рост расходов бюджета", - отметил вице-премьер. "В свою очередь, Банк России регулирует ключевую ставку, значение которой влияет на спрос, на потребительскую и инвестиционную активность. Влияет на доходность многих финансовых инструментов в экономике. Цель такой политики – поддержание годовой инфляции вблизи целевого уровня. Сейчас это 4%", - добавил Новак.

