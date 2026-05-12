Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Период сдержанного экономического роста будет дольше, заявил Новак - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260512/novak-869847667.html
Период сдержанного экономического роста будет дольше, заявил Новак
Период сдержанного экономического роста будет дольше, заявил Новак - 12.05.2026, ПРАЙМ
Период сдержанного экономического роста будет дольше, заявил Новак
Период сдержанного экономического роста будет тем дольше, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая денежно-кредитная политика, сказал вице-премьер России... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:19+0300
2026-05-12T00:19+0300
экономика
финансы
александр новак
банк россия
банк россии
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869847667.jpg?1778534354
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Период сдержанного экономического роста будет тем дольше, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая денежно-кредитная политика, сказал вице-премьер России Александр Новак. "Мы в правительстве понимаем, и, конечно, Банк России также это учитывает, что чем дольше сохраняется умеренно-жесткая денежно-кредитная политика, тем дольше будет период сдержанного роста. Но при этом мы понимаем, что чем сильнее разрыв спроса и предложения, тем дольше может быть жесткая ДКП", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости". При этом, по его словам, правительство и Банк России действуют в рамках своих полномочий, дополняя и балансируя решения друг друга. Он подчеркнул, что правительство развивает экономику предложения за счет стимулирования производства товаров и услуг. Кроме того, ведется последовательная работа по укреплению технологического лидерства. В том числе Новак перечислил сферы, где необходимо "как можно скорее добиться независимости от иностранных решений": станкостроение, химическая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, радиоэлектроника, авиастроение, судостроение, автопром. "В долгосрочной перспективе, к слову, это будет иметь строго дезинфляционный эффект. Но сейчас, конечно, в краткосрочной перспективе расходы на технологическое лидерство вносят вклад в рост расходов бюджета", - отметил вице-премьер. "В свою очередь, Банк России регулирует ключевую ставку, значение которой влияет на спрос, на потребительскую и инвестиционную активность. Влияет на доходность многих финансовых инструментов в экономике. Цель такой политики – поддержание годовой инфляции вблизи целевого уровня. Сейчас это 4%", - добавил Новак.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, александр новак, банк россия, банк россии, ведомости
Экономика, Финансы, Александр Новак, банк Россия, Банк России, Ведомости
00:19 12.05.2026
 
Период сдержанного экономического роста будет дольше, заявил Новак

Вице-премьер Новак: период сдержанного роста будет дольше, чем дольше сохраняется ДКП

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Период сдержанного экономического роста будет тем дольше, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая денежно-кредитная политика, сказал вице-премьер России Александр Новак.
"Мы в правительстве понимаем, и, конечно, Банк России также это учитывает, что чем дольше сохраняется умеренно-жесткая денежно-кредитная политика, тем дольше будет период сдержанного роста. Но при этом мы понимаем, что чем сильнее разрыв спроса и предложения, тем дольше может быть жесткая ДКП", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости".
При этом, по его словам, правительство и Банк России действуют в рамках своих полномочий, дополняя и балансируя решения друг друга.
Он подчеркнул, что правительство развивает экономику предложения за счет стимулирования производства товаров и услуг. Кроме того, ведется последовательная работа по укреплению технологического лидерства. В том числе Новак перечислил сферы, где необходимо "как можно скорее добиться независимости от иностранных решений": станкостроение, химическая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, радиоэлектроника, авиастроение, судостроение, автопром.
"В долгосрочной перспективе, к слову, это будет иметь строго дезинфляционный эффект. Но сейчас, конечно, в краткосрочной перспективе расходы на технологическое лидерство вносят вклад в рост расходов бюджета", - отметил вице-премьер.
"В свою очередь, Банк России регулирует ключевую ставку, значение которой влияет на спрос, на потребительскую и инвестиционную активность. Влияет на доходность многих финансовых инструментов в экономике. Цель такой политики – поддержание годовой инфляции вблизи целевого уровня. Сейчас это 4%", - добавил Новак.
 
ЭкономикаФинансыАлександр Новакбанк РоссияБанк РоссииВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала