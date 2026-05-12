Новак назвал потребление домашних хозяйств основным источником роста ВВП - 12.05.2026, ПРАЙМ
Новак назвал потребление домашних хозяйств основным источником роста ВВП
Потребление домашних хозяйств останется основным источником роста ВВП России в 2026-2029 годах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 12.05.2026, ПРАЙМ
00:19 12.05.2026
 
Новак назвал потребление домашних хозяйств основным источником роста ВВП

Вице-премьер Новак: потребление домашних хозяйств останется основным источником роста ВВП

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Потребление домашних хозяйств останется основным источником роста ВВП России в 2026-2029 годах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В целом потребление домашних хозяйств останется основным источником роста ВВП в 2026-2029 годах", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости".
По его словам, помимо роста доходов населения поддержку спросу должно оказать постепенное снижение ставок в экономике.
"Эта поддержка будет идти по нескольким каналам. Во-первых, снижение нормы сбережений, то есть увеличение той доли текущего дохода граждан, который идет на потребление, а не сберегается. Во-вторых, расходование части накопленных депозитов. В-третьих, увеличение потребительского кредитования", - пояснил он.
Ранее во вторник в интервью газете "Ведомости" Новак сообщил, что рост экономики России в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%, в последующие годы ожидается восстановление темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.
 
