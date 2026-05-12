https://1prime.ru/20260512/novak-869847839.html

Новак назвал рост производительности труда приоритетной задачей

Новак назвал рост производительности труда приоритетной задачей - 12.05.2026, ПРАЙМ

Новак назвал рост производительности труда приоритетной задачей

Рост производительности труда является приоритетной задачей в условиях ограниченных трудовых ресурсов, заявил вице-премьер России Александр Новак. | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T00:19+0300

2026-05-12T00:19+0300

2026-05-12T00:19+0300

экономика

россия

промышленность

александр новак

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869847839.jpg?1778534359

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Рост производительности труда является приоритетной задачей в условиях ограниченных трудовых ресурсов, заявил вице-премьер России Александр Новак. В интервью газете "Ведомости" Новак заявил, что в ближайшие годы безработица в России останется на низком уровне - в пределах 2,3-2,4%. "Важно, что в условиях ограниченных трудовых ресурсов приоритетной задачей является рост производительности труда. Этот термин не всегда понимают правильно. Производительность труда – это не повышение его интенсивности, когда вас заставляют больше работать за те же деньги. Наоборот, рост производительности труда означает, что при тех же усилиях человек может производить больше и, в конечном итоге, больше получать", - сказал Новак. Он пояснил, что производительность труда зависит не только и не столько от количества станков, а во многом – от организации производственных процессов. "Поэтому рост производительности предполагает комплекс как технологических изменений, таких как роботизация и использование искусственного интеллекта, так и организационных, включая оптимизацию процессов, исключение избыточной отчетности, снятие административных барьеров. Это тонкая работа, в которой необходимо учитывать и специфику конкретной отрасли, и даже особенности процессов на конкретных предприятиях", - продолжил вице-премьер. Он напомнил, что отраслевые ведомства совместно с бизнесом сформировали 17 отраслевых программ повышения производительности труда.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, александр новак, ведомости