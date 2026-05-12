Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак назвал рост производительности труда приоритетной задачей - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260512/novak-869847839.html
Новак назвал рост производительности труда приоритетной задачей
Новак назвал рост производительности труда приоритетной задачей - 12.05.2026, ПРАЙМ
Новак назвал рост производительности труда приоритетной задачей
Рост производительности труда является приоритетной задачей в условиях ограниченных трудовых ресурсов, заявил вице-премьер России Александр Новак. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:19+0300
2026-05-12T00:19+0300
экономика
россия
промышленность
александр новак
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869847839.jpg?1778534359
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Рост производительности труда является приоритетной задачей в условиях ограниченных трудовых ресурсов, заявил вице-премьер России Александр Новак. В интервью газете "Ведомости" Новак заявил, что в ближайшие годы безработица в России останется на низком уровне - в пределах 2,3-2,4%. "Важно, что в условиях ограниченных трудовых ресурсов приоритетной задачей является рост производительности труда. Этот термин не всегда понимают правильно. Производительность труда – это не повышение его интенсивности, когда вас заставляют больше работать за те же деньги. Наоборот, рост производительности труда означает, что при тех же усилиях человек может производить больше и, в конечном итоге, больше получать", - сказал Новак. Он пояснил, что производительность труда зависит не только и не столько от количества станков, а во многом – от организации производственных процессов. "Поэтому рост производительности предполагает комплекс как технологических изменений, таких как роботизация и использование искусственного интеллекта, так и организационных, включая оптимизацию процессов, исключение избыточной отчетности, снятие административных барьеров. Это тонкая работа, в которой необходимо учитывать и специфику конкретной отрасли, и даже особенности процессов на конкретных предприятиях", - продолжил вице-премьер. Он напомнил, что отраслевые ведомства совместно с бизнесом сформировали 17 отраслевых программ повышения производительности труда.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, александр новак, ведомости
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Александр Новак, Ведомости
00:19 12.05.2026
 
Новак назвал рост производительности труда приоритетной задачей

Вице-премьер Новак назвал рост производительности труда приоритетной задачей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Рост производительности труда является приоритетной задачей в условиях ограниченных трудовых ресурсов, заявил вице-премьер России Александр Новак.
В интервью газете "Ведомости" Новак заявил, что в ближайшие годы безработица в России останется на низком уровне - в пределах 2,3-2,4%.
"Важно, что в условиях ограниченных трудовых ресурсов приоритетной задачей является рост производительности труда. Этот термин не всегда понимают правильно. Производительность труда – это не повышение его интенсивности, когда вас заставляют больше работать за те же деньги. Наоборот, рост производительности труда означает, что при тех же усилиях человек может производить больше и, в конечном итоге, больше получать", - сказал Новак.
Он пояснил, что производительность труда зависит не только и не столько от количества станков, а во многом – от организации производственных процессов.
"Поэтому рост производительности предполагает комплекс как технологических изменений, таких как роботизация и использование искусственного интеллекта, так и организационных, включая оптимизацию процессов, исключение избыточной отчетности, снятие административных барьеров. Это тонкая работа, в которой необходимо учитывать и специфику конкретной отрасли, и даже особенности процессов на конкретных предприятиях", - продолжил вице-премьер.
Он напомнил, что отраслевые ведомства совместно с бизнесом сформировали 17 отраслевых программ повышения производительности труда.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьАлександр НовакВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала