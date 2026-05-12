Рост инвестиций в России возобновится с 2027 года, заявил Новак

2026-05-12T00:19+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Рост инвестиций в России возобновится с 2027 года, сообщил в интервью газете "Ведомости" вице-премьер РФ Александр Новак. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в прошлом году в России снизились на 2,3%. "В 2026 году ожидаем еще инерционное продолжение снижения инвестиционной активности. Дальнейший рост возобновится с 2027 года, когда производственные возможности сравняются со спросом, низкая инфляция благотворно повлияет на уровень процентных ставок, даст пространство для дальнейшего смягчения ДКП, а также с учетом лагов станет заметным эффект от уже произошедшего смягчения", - сказал Новак. По его словам, восстановлению инвестиций будут способствовать структурные меры, предпринимаемые правительством России. "Во-первых, это улучшение инвестклимата и снижение издержек бизнеса. Здесь важны не только процедуры, сроки и стоимость прохождения инвестиционного цикла, но и обеспечение устойчивых и понятных правил игры: защита прав собственности, предсказуемость правоприменения, понятные и эффективные механизмы разрешения споров. Без этого даже при снижении ставок часть бизнеса будет предпочитать сохранять ликвидность, а не заходить в длинные инвестиционные проекты", - пояснил он. Новак отметил, что важным инструментом в этом вопросе является Национальная модель целевых условий ведения бизнеса. В рамках этой работы приняты дорожные карты по ключевым вопросам для бизнеса: техприсоединение, налоговая отчетность, урегулирование споров, регистрационные процедуры и другое. "Также подготовлены изменения в законодательство о банкротстве, чтобы при временных трудностях сохранять работающий бизнес", - добавил Новак. Другое важное направление поддержки инвестиций - изменение структуры финансирования проектов. "Главное - стимулирование развития рынка капитала, выхода компаний на IPO, увязка государственной поддержки, в том числе льготного кредитования, с выходом на рынок капитала", - указал вице-премьер.

