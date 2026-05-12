https://1prime.ru/20260512/novak-869848271.html

Новак рассказал о цикличности экономической динамики

Новак рассказал о цикличности экономической динамики - 12.05.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о цикличности экономической динамики

Экономическая динамика циклична и после периода высокого роста всегда происходит корректировка, это нормальный этап для экономики, заявил вице-премьер России... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T00:19+0300

2026-05-12T00:19+0300

2026-05-12T00:19+0300

экономика

россия

александр новак

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869848271.jpg?1778534376

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Экономическая динамика циклична и после периода высокого роста всегда происходит корректировка, это нормальный этап для экономики, заявил вице-премьер России Александр Новак. Ранее во вторник в интервью газете "Ведомости" он сообщил, что рост экономики России в текущем году замедлится до 0,4% после роста на 1% в прошлом году. "Важно учитывать, что экономическая динамика циклична - после периода высокого роста всегда идет корректировка, это нормальный этап для экономики. На этапе такой корректировки, часто сопровождаемой структурной трансформацией, важно особое внимание уделять управлению рисками, чтобы смягчить последствия и обеспечить более быстрый переход к очередному периоду высокого роста", - сказал Новак изданию. Он напомнил, что за последние 3 года, включая 2025 год, в реальном выражении ВВП увеличился более чем на 10%. "Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых, подчеркну, заметно выше, чем средний темп за 2017-2019 годы, когда удалось достигнуть целевого ориентира для денежно-кредитной политики", - пояснил вице-премьер. Он также добавил, что такой рост позволяет России надежно удерживать 4-е место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. "Эту позицию Россия занимает с 2021 года. Значительно сократился и разрыв в подушевых доходах с развитыми странами", - подчеркнул Новак.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, ведомости