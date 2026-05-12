Новак рассказал о цикличности экономической динамики
2026-05-12T00:19+0300
экономика
россия
александр новак
ведомости
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Экономическая динамика циклична и после периода высокого роста всегда происходит корректировка, это нормальный этап для экономики, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Ранее во вторник в интервью газете "Ведомости" он сообщил, что рост экономики России в текущем году замедлится до 0,4% после роста на 1% в прошлом году.
"Важно учитывать, что экономическая динамика циклична - после периода высокого роста всегда идет корректировка, это нормальный этап для экономики. На этапе такой корректировки, часто сопровождаемой структурной трансформацией, важно особое внимание уделять управлению рисками, чтобы смягчить последствия и обеспечить более быстрый переход к очередному периоду высокого роста", - сказал Новак изданию.
Он напомнил, что за последние 3 года, включая 2025 год, в реальном выражении ВВП увеличился более чем на 10%. "Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых, подчеркну, заметно выше, чем средний темп за 2017-2019 годы, когда удалось достигнуть целевого ориентира для денежно-кредитной политики", - пояснил вице-премьер.
Он также добавил, что такой рост позволяет России надежно удерживать 4-е место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. "Эту позицию Россия занимает с 2021 года. Значительно сократился и разрыв в подушевых доходах с развитыми странами", - подчеркнул Новак.
