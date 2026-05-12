Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал о цикличности экономической динамики - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260512/novak-869848271.html
Новак рассказал о цикличности экономической динамики
Новак рассказал о цикличности экономической динамики - 12.05.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о цикличности экономической динамики
Экономическая динамика циклична и после периода высокого роста всегда происходит корректировка, это нормальный этап для экономики, заявил вице-премьер России... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:19+0300
2026-05-12T00:19+0300
экономика
россия
александр новак
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869848271.jpg?1778534376
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Экономическая динамика циклична и после периода высокого роста всегда происходит корректировка, это нормальный этап для экономики, заявил вице-премьер России Александр Новак. Ранее во вторник в интервью газете "Ведомости" он сообщил, что рост экономики России в текущем году замедлится до 0,4% после роста на 1% в прошлом году. "Важно учитывать, что экономическая динамика циклична - после периода высокого роста всегда идет корректировка, это нормальный этап для экономики. На этапе такой корректировки, часто сопровождаемой структурной трансформацией, важно особое внимание уделять управлению рисками, чтобы смягчить последствия и обеспечить более быстрый переход к очередному периоду высокого роста", - сказал Новак изданию. Он напомнил, что за последние 3 года, включая 2025 год, в реальном выражении ВВП увеличился более чем на 10%. "Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых, подчеркну, заметно выше, чем средний темп за 2017-2019 годы, когда удалось достигнуть целевого ориентира для денежно-кредитной политики", - пояснил вице-премьер. Он также добавил, что такой рост позволяет России надежно удерживать 4-е место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. "Эту позицию Россия занимает с 2021 года. Значительно сократился и разрыв в подушевых доходах с развитыми странами", - подчеркнул Новак.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр новак, ведомости
Экономика, РОССИЯ, Александр Новак, Ведомости
00:19 12.05.2026
 
Новак рассказал о цикличности экономической динамики

Новак: экономическая динамика циклична и после высокого роста всегда идет корректировка

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Экономическая динамика циклична и после периода высокого роста всегда происходит корректировка, это нормальный этап для экономики, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Ранее во вторник в интервью газете "Ведомости" он сообщил, что рост экономики России в текущем году замедлится до 0,4% после роста на 1% в прошлом году.
"Важно учитывать, что экономическая динамика циклична - после периода высокого роста всегда идет корректировка, это нормальный этап для экономики. На этапе такой корректировки, часто сопровождаемой структурной трансформацией, важно особое внимание уделять управлению рисками, чтобы смягчить последствия и обеспечить более быстрый переход к очередному периоду высокого роста", - сказал Новак изданию.
Он напомнил, что за последние 3 года, включая 2025 год, в реальном выражении ВВП увеличился более чем на 10%. "Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых, подчеркну, заметно выше, чем средний темп за 2017-2019 годы, когда удалось достигнуть целевого ориентира для денежно-кредитной политики", - пояснил вице-премьер.
Он также добавил, что такой рост позволяет России надежно удерживать 4-е место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. "Эту позицию Россия занимает с 2021 года. Значительно сократился и разрыв в подушевых доходах с развитыми странами", - подчеркнул Новак.
 
ЭкономикаРОССИЯАлександр НовакВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала