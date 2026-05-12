Новак оценил перспективы укрепления технологического лидерства России - 12.05.2026, ПРАЙМ
Новак оценил перспективы укрепления технологического лидерства России
Укрепление технологического лидерства России в долгосрочной перспективе будет иметь дезинфляционный эффект, заявил вице-премьер Александр Новак. | 12.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Укрепление технологического лидерства России в долгосрочной перспективе будет иметь дезинфляционный эффект, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью газете "Ведомости" он напомнил, что правительство развивает экономику предложения за счет стимулирования производства товаров и услуг, ведет последовательную работу по укреплению технологического лидерства. "Секторы, где необходимо как можно скорее добиться независимости от иностранных решений - это станкостроение, химическая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, радиоэлектроника, авиастроение, судостроение, автопром. Никто не уступит эти секторы без борьбы", - сказал Новак. "Эти отрасли капиталоемкие, требуют закупки и обслуживания сложного оборудования. А также - высококлассного сырья и материалов, комплексной научной и инженерной поддержки. К тому же в них была довольно большая доля импорта на момент введения санкций - в районе 60-70%. В долгосрочной перспективе, к слову, это будет иметь строго дезинфляционный эффект. Но сейчас, конечно, в краткосрочной перспективе расходы на технологическое лидерство вносят вклад в рост расходов бюджета", - добавил он. Новак также подчеркнул, что перед правительством стоит задача балансировки бюджета. "Здесь главное - приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу, - таких, как проекты технологического лидерства", - сказал вице-премьер.
