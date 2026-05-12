Новак рассказал о росте реальных доходов россиян - 12.05.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о росте реальных доходов россиян
00:22 12.05.2026
 
Новак рассказал о росте реальных доходов россиян

Вице-премьер Новак: реальные денежные доходы россиян выросли за три года на 26,1%

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Реальные денежные доходы населения России выросли за последние три года на 26,1%, показав самые высокие темпы роста за последние 20 лет, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"За последние три года реальные денежные доходы населения выросли на 26,1%. Это самые высокие темпы за последние 20 лет. Рост реальных заработных плат за три года составил 23,9%, в том числе 4,4% в 2025 году", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости".
Он добавил, что безработица в России остается на исторически низком уровне в 2,2%.
"Бедность снизилась до минимальных исторических значений - 6,7% по результатам 2025 года", - добавил он.
 
