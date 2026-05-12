Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак: оптимизация инвестпрограмм госкомпаний важна для роста инвестиций - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260512/novak-869848767.html
Новак: оптимизация инвестпрограмм госкомпаний важна для роста инвестиций
Новак: оптимизация инвестпрограмм госкомпаний важна для роста инвестиций - 12.05.2026, ПРАЙМ
Новак: оптимизация инвестпрограмм госкомпаний важна для роста инвестиций
Оптимизация инвестиционных программ госкомпаний является важным элементом восстановления роста инвестиционной активности в России, считает вице-премьер России... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:22+0300
2026-05-12T00:22+0300
россия
экономика
александр новак
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869848767.jpg?1778534571
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Оптимизация инвестиционных программ госкомпаний является важным элементом восстановления роста инвестиционной активности в России, считает вице-премьер России Александр Новак. В интервью газете "Ведомости" он рассказал, что для восстановления роста инвестиций крайне важны структурные меры, предпринимаемые правительством. В частности, речь идет об улучшении инвестклимата и снижении издержек бизнеса; стимулировании развития рынка капитала, выхода компаний на IPO. "В-третьих, внимательное отношение к инвестпрограммам крупных государственных компаний. С одной стороны, многие госкомпании являются естественными монополиями, и их проблемы, в том числе сокращение спроса в условиях охлаждения экономики, транслируются на всех через тарифы. С другой стороны, они являются "якорными" заказчиками, резкое изменение их инвестпрограмм может поставить под угрозу развитие многих отраслей", - отметил Новак. По его словам, "необходима тонкая балансировка тарифной политики, повышение внутренней эффективности, более тщательная оценка экономики конкретных инвестиционных проектов, отказ от фронтального наращивания мощностей и акцент на их эффективной загрузке". "Оптимизация инвестиционных программ госкомпаний важна и с точки зрения обеспечения доступа к кредитным ресурсам для всей экономики. Кредит не безграничен, и чем больше в банках кредитуются госкомпании, тем меньше заемных средств остается всем остальным", - продолжил Новак. Он указал, что госкомпании, особенно крупнейшие, должны если не полностью, то преимущественно переориентироваться с банковского финансирования на рынок облигаций. "Они это могут сделать, в отличие от малого и среднего бизнеса, для которого банковское финансирование будет оставаться более значимым источником", - заключил Новак.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр новак, ведомости
РОССИЯ, Экономика, Александр Новак, Ведомости
00:22 12.05.2026
 
Новак: оптимизация инвестпрограмм госкомпаний важна для роста инвестиций

Новак: оптимизация инвестпрограмм госкомпаний - важный элемент восстановления инвестиций

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Оптимизация инвестиционных программ госкомпаний является важным элементом восстановления роста инвестиционной активности в России, считает вице-премьер России Александр Новак.
В интервью газете "Ведомости" он рассказал, что для восстановления роста инвестиций крайне важны структурные меры, предпринимаемые правительством. В частности, речь идет об улучшении инвестклимата и снижении издержек бизнеса; стимулировании развития рынка капитала, выхода компаний на IPO.
"В-третьих, внимательное отношение к инвестпрограммам крупных государственных компаний. С одной стороны, многие госкомпании являются естественными монополиями, и их проблемы, в том числе сокращение спроса в условиях охлаждения экономики, транслируются на всех через тарифы. С другой стороны, они являются "якорными" заказчиками, резкое изменение их инвестпрограмм может поставить под угрозу развитие многих отраслей", - отметил Новак.
По его словам, "необходима тонкая балансировка тарифной политики, повышение внутренней эффективности, более тщательная оценка экономики конкретных инвестиционных проектов, отказ от фронтального наращивания мощностей и акцент на их эффективной загрузке".
"Оптимизация инвестиционных программ госкомпаний важна и с точки зрения обеспечения доступа к кредитным ресурсам для всей экономики. Кредит не безграничен, и чем больше в банках кредитуются госкомпании, тем меньше заемных средств остается всем остальным", - продолжил Новак.
Он указал, что госкомпании, особенно крупнейшие, должны если не полностью, то преимущественно переориентироваться с банковского финансирования на рынок облигаций. "Они это могут сделать, в отличие от малого и среднего бизнеса, для которого банковское финансирование будет оставаться более значимым источником", - заключил Новак.
 
ЭкономикаРОССИЯАлександр НовакВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала