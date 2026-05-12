Новак: оптимизация инвестпрограмм госкомпаний важна для роста инвестиций

2026-05-12T00:22+0300

россия

экономика

александр новак

ведомости

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Оптимизация инвестиционных программ госкомпаний является важным элементом восстановления роста инвестиционной активности в России, считает вице-премьер России Александр Новак. В интервью газете "Ведомости" он рассказал, что для восстановления роста инвестиций крайне важны структурные меры, предпринимаемые правительством. В частности, речь идет об улучшении инвестклимата и снижении издержек бизнеса; стимулировании развития рынка капитала, выхода компаний на IPO. "В-третьих, внимательное отношение к инвестпрограммам крупных государственных компаний. С одной стороны, многие госкомпании являются естественными монополиями, и их проблемы, в том числе сокращение спроса в условиях охлаждения экономики, транслируются на всех через тарифы. С другой стороны, они являются "якорными" заказчиками, резкое изменение их инвестпрограмм может поставить под угрозу развитие многих отраслей", - отметил Новак. По его словам, "необходима тонкая балансировка тарифной политики, повышение внутренней эффективности, более тщательная оценка экономики конкретных инвестиционных проектов, отказ от фронтального наращивания мощностей и акцент на их эффективной загрузке". "Оптимизация инвестиционных программ госкомпаний важна и с точки зрения обеспечения доступа к кредитным ресурсам для всей экономики. Кредит не безграничен, и чем больше в банках кредитуются госкомпании, тем меньше заемных средств остается всем остальным", - продолжил Новак. Он указал, что госкомпании, особенно крупнейшие, должны если не полностью, то преимущественно переориентироваться с банковского финансирования на рынок облигаций. "Они это могут сделать, в отличие от малого и среднего бизнеса, для которого банковское финансирование будет оставаться более значимым источником", - заключил Новак.

