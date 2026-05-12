https://1prime.ru/20260512/novak-869849499.html

Новак рассказал о росте внутреннего производства в России

Новак рассказал о росте внутреннего производства в России - 12.05.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о росте внутреннего производства в России

Уход иностранных компаний из России создал возможности для роста внутреннего производства практически во всех отраслях – от станкостроения до туризма, заявил... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T00:38+0300

2026-05-12T00:38+0300

2026-05-12T00:38+0300

бизнес

россия

экономика

александр новак

ведомости

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869849499.jpg?1778535490

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Уход иностранных компаний из России создал возможности для роста внутреннего производства практически во всех отраслях – от станкостроения до туризма, заявил вице-премьер России Александр Новак. "Расширяющийся спрос в условиях ухода иностранных компаний и увеличения потребности в импортозамещении создал возможности для роста внутреннего производства практически во всех отраслях – от станкостроения до туризма", - рассказал Новак в интервью газете "Ведомости". Например, по его словам, в обрабатывающей промышленности объемы производства в 2025 году увеличились почти на 23% по сравнению с 2022 годом. А в отдельных отраслях темпы были еще выше. Так, производство компьютерной техники за 3 года выросло почти в 2 раза, готовых металлических изделий - также в 2 раза, фармацевтической продукции на 40%, электрооборудования почти на 30%. "Также в отраслях, работающих на оборону и безопасность, существенно выросло производство. Все это привело к значительному спросу на рабочую силу, сокращению безработицы до исторически минимальных значений (2,2% в среднем по 2025 году) и росту заработных плат", - добавил Новак.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, александр новак, ведомости