Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал о росте внутреннего производства в России - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260512/novak-869849499.html
Новак рассказал о росте внутреннего производства в России
Новак рассказал о росте внутреннего производства в России - 12.05.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о росте внутреннего производства в России
Уход иностранных компаний из России создал возможности для роста внутреннего производства практически во всех отраслях – от станкостроения до туризма, заявил... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:38+0300
2026-05-12T00:38+0300
бизнес
россия
экономика
александр новак
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869849499.jpg?1778535490
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Уход иностранных компаний из России создал возможности для роста внутреннего производства практически во всех отраслях – от станкостроения до туризма, заявил вице-премьер России Александр Новак. "Расширяющийся спрос в условиях ухода иностранных компаний и увеличения потребности в импортозамещении создал возможности для роста внутреннего производства практически во всех отраслях – от станкостроения до туризма", - рассказал Новак в интервью газете "Ведомости". Например, по его словам, в обрабатывающей промышленности объемы производства в 2025 году увеличились почти на 23% по сравнению с 2022 годом. А в отдельных отраслях темпы были еще выше. Так, производство компьютерной техники за 3 года выросло почти в 2 раза, готовых металлических изделий - также в 2 раза, фармацевтической продукции на 40%, электрооборудования почти на 30%. "Также в отраслях, работающих на оборону и безопасность, существенно выросло производство. Все это привело к значительному спросу на рабочую силу, сокращению безработицы до исторически минимальных значений (2,2% в среднем по 2025 году) и росту заработных плат", - добавил Новак.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, александр новак, ведомости
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Александр Новак, Ведомости
00:38 12.05.2026
 
Новак рассказал о росте внутреннего производства в России

Новак: уход иностранных компаний из России создал возможности для роста производства

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Уход иностранных компаний из России создал возможности для роста внутреннего производства практически во всех отраслях – от станкостроения до туризма, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Расширяющийся спрос в условиях ухода иностранных компаний и увеличения потребности в импортозамещении создал возможности для роста внутреннего производства практически во всех отраслях – от станкостроения до туризма", - рассказал Новак в интервью газете "Ведомости".
Например, по его словам, в обрабатывающей промышленности объемы производства в 2025 году увеличились почти на 23% по сравнению с 2022 годом. А в отдельных отраслях темпы были еще выше. Так, производство компьютерной техники за 3 года выросло почти в 2 раза, готовых металлических изделий - также в 2 раза, фармацевтической продукции на 40%, электрооборудования почти на 30%.
"Также в отраслях, работающих на оборону и безопасность, существенно выросло производство. Все это привело к значительному спросу на рабочую силу, сокращению безработицы до исторически минимальных значений (2,2% в среднем по 2025 году) и росту заработных плат", - добавил Новак.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАлександр НовакВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала