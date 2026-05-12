Новак рассказал об эффекте от роста экспортных цен
Эффект для бюджета России от роста экспортных цен частично нивелируется через курс, так как положительное сальдо торгового баланса играет на укрепление рубля,... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:38+0300
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Эффект для бюджета России от роста экспортных цен частично нивелируется через курс, так как положительное сальдо торгового баланса играет на укрепление рубля, рассказал в интервью газете "Ведомости" вице-премьер Александр Новак.
По его словам, кризис на Ближнем Востоке создает предпосылки для роста экспортных нефтегазовых доходов. Но важно продолжать вести прагматичную и консервативную политику, так как этот эффект не носит долгосрочного характера.
"Кроме того, эффект для бюджета частично нивелируется через курс. Рост экспортных цен ведет к росту положительного сальдо торгового баланса и счета текущих операций, а это играет на укрепление рубля", - сказал Новак.
Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это привело к росту цен на сырье в мире, в том числе на нефть, газ, уголь, удобрения, алюминий и другие товары.
