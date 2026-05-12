В Новосибирске впервые завели уголовное дело против дрифтера

2026-05-12T07:25+0300

НОВОСИБИРСК, 12 мая - ПРАЙМ. Полицейские в Новосибирске впервые завели уголовное дело против дрифтера по статье о хулиганстве, угрожающей безопасной эксплуатации транспортных средств, сообщил начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков. "В ходе проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения был задержан водитель автомобиля, который устроил дрифт в центре города Новосибирска. Двигался с затонированными стеклами и без госрегзнаков. Нами впервые было возбуждено уголовное дело по статье 267.1 - "совершение хулиганских действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств", - сказал начальник главка на оперативном совещании в областном правительстве. Он добавил, что транспортное средство, на котором было совершено правонарушение, изъято. Санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работами на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

