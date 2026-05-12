СМИ: ОАЭ могли нанести удар по НПЗ в Иране - 12.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: ОАЭ могли нанести удар по НПЗ в Иране
ОАЭ могли тайно атаковать Иран после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня, утверждает Wall Street Journal со ссылкой на источники. | 12.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. ОАЭ могли тайно атаковать Иран после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня, утверждает Wall Street Journal со ссылкой на источники."По словам источников, знакомых с ситуацией, удары, которые ОАЭ публично не подтвердили, включали атаку на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе", — говорится в материале.По данным газеты, это могло произойти а начале апреля, когда Дональд Трамп объявил о прекращении огня. После этого Иран объявил об ответном ударе по ОАЭ и Кувейту.Как сообщил один из источников, Вашингтон не выразил озабоченности, потому что атака произошла до начала прекращения огня, и на тот момент Штаты приветствовали любые страны Персидского залива, которые хотели вступить в конфликт.В воскресенье Трамп назвал ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. По информации Axios, президент США собирается его отклонить.Агентство IRNA ранее в тот же день сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. По информации агентства ISNA, документ сосредоточен на вопросах прекращения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.Трамп объявил о прекращении огня 8 апреля. Двадцать первого апреля Вашингтон в одностороннем порядке продлил перемирие до завершения диалога об урегулировании.Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
СМИ: ОАЭ могли нанести удар по НПЗ в Иране

WSJ: ОАЭ могли атаковать НПЗ Ирана после объявленного Трампом перемирия

Флаг ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. ОАЭ могли тайно атаковать Иран после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня, утверждает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"По словам источников, знакомых с ситуацией, удары, которые ОАЭ публично не подтвердили, включали атаку на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе", — говорится в материале.
По данным газеты, это могло произойти а начале апреля, когда Дональд Трамп объявил о прекращении огня. После этого Иран объявил об ответном ударе по ОАЭ и Кувейту.
Как сообщил один из источников, Вашингтон не выразил озабоченности, потому что атака произошла до начала прекращения огня, и на тот момент Штаты приветствовали любые страны Персидского залива, которые хотели вступить в конфликт.
В воскресенье Трамп назвал ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. По информации Axios, президент США собирается его отклонить.
Агентство IRNA ранее в тот же день сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. По информации агентства ISNA, документ сосредоточен на вопросах прекращения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.
Трамп объявил о прекращении огня 8 апреля. Двадцать первого апреля Вашингтон в одностороннем порядке продлил перемирие до завершения диалога об урегулировании.

Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
