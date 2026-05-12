Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены в отелях турецкого Бодрума достигли 2,2 тысячи долларов за ночь - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260512/oteli-869856382.html
Цены в отелях турецкого Бодрума достигли 2,2 тысячи долларов за ночь
Цены в отелях турецкого Бодрума достигли 2,2 тысячи долларов за ночь - 12.05.2026, ПРАЙМ
Цены в отелях турецкого Бодрума достигли 2,2 тысячи долларов за ночь
Стоимость отдыха в ультра-роскошных отелях турецкого курортного Бодрума в новом сезоне может достигать 2,2 тысячи долларов за ночь, пишет газета Dünya. | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T09:31+0300
2026-05-12T09:31+0300
бизнес
туризм
бодрум
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869856296_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_88fe1c78aaa444b831fd9a031cf7cb46.jpg
АНКАРА, 12 мая — ПРАЙМ. Стоимость отдыха в ультра-роскошных отелях турецкого курортного Бодрума в новом сезоне может достигать 2,2 тысячи долларов за ночь, пишет газета Dünya. "Стоимость номера в отелях класса "ультра-люкс" может достигать 100 тысяч турецких лир", — пишет издание. По данным издания, некоторые популярные среди знаменитостей заведения Бодрума обновили цены в евро перед стартом летнего сезона. В ряде роскошных отелей вход на пляж достигает около 260 долларов с человека. Как отмечает газета, гамбургер в отдельных заведениях предлагается примерно за 48 долларов, лахмаджун — за 34 доллара, салат — за 48 долларов, а пицца — примерно за 45 долларов. Издание подчеркивает, что цены на проживание в Бодруме варьируются в широком диапазоне. Более доступные гостиницы предлагают номера от 10 тысяч турецких лир (около 220 долларов) за ночь. После обсуждения высоких цен представители туристического сектора заявили, что на курорте сохраняются варианты отдыха для туристов с разным бюджетом. По их словам, в центральных районах Бодрума работают заведения с более доступными ценами, а также недорогие отели.
https://1prime.ru/20260501/-turist-869607718.html
бодрум
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0c/869856296_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_91b6474cdffd7ad620d68e06192b3ff0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, бодрум
Бизнес, Туризм, Бодрум
09:31 12.05.2026
 
Цены в отелях турецкого Бодрума достигли 2,2 тысячи долларов за ночь

Цены в ультра-роскошных отелях турецкого Бодрума достигли $2,2 тысячи за ночь

© РИА Новости . Мария СеливановаВид на центр Бодрума
Вид на центр Бодрума - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Вид на центр Бодрума. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Селиванова
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНКАРА, 12 мая — ПРАЙМ. Стоимость отдыха в ультра-роскошных отелях турецкого курортного Бодрума в новом сезоне может достигать 2,2 тысячи долларов за ночь, пишет газета Dünya.
"Стоимость номера в отелях класса "ультра-люкс" может достигать 100 тысяч турецких лир", — пишет издание.
По данным издания, некоторые популярные среди знаменитостей заведения Бодрума обновили цены в евро перед стартом летнего сезона. В ряде роскошных отелей вход на пляж достигает около 260 долларов с человека.
Как отмечает газета, гамбургер в отдельных заведениях предлагается примерно за 48 долларов, лахмаджун — за 34 доллара, салат — за 48 долларов, а пицца — примерно за 45 долларов.
Никитский мужской монастырь в городе Переславль-Залесский - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Названы самые популярные у туристов небольшие города в России
1 мая, 14:52
Издание подчеркивает, что цены на проживание в Бодруме варьируются в широком диапазоне. Более доступные гостиницы предлагают номера от 10 тысяч турецких лир (около 220 долларов) за ночь.
После обсуждения высоких цен представители туристического сектора заявили, что на курорте сохраняются варианты отдыха для туристов с разным бюджетом.
По их словам, в центральных районах Бодрума работают заведения с более доступными ценами, а также недорогие отели.
 
БизнесТуризмБодрум
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала