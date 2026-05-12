Цены в отелях турецкого Бодрума достигли 2,2 тысячи долларов за ночь

Стоимость отдыха в ультра-роскошных отелях турецкого курортного Бодрума в новом сезоне может достигать 2,2 тысячи долларов за ночь, пишет газета Dünya.

АНКАРА, 12 мая — ПРАЙМ. Стоимость отдыха в ультра-роскошных отелях турецкого курортного Бодрума в новом сезоне может достигать 2,2 тысячи долларов за ночь, пишет газета Dünya. "Стоимость номера в отелях класса "ультра-люкс" может достигать 100 тысяч турецких лир", — пишет издание. По данным издания, некоторые популярные среди знаменитостей заведения Бодрума обновили цены в евро перед стартом летнего сезона. В ряде роскошных отелей вход на пляж достигает около 260 долларов с человека. Как отмечает газета, гамбургер в отдельных заведениях предлагается примерно за 48 долларов, лахмаджун — за 34 доллара, салат — за 48 долларов, а пицца — примерно за 45 долларов. Издание подчеркивает, что цены на проживание в Бодруме варьируются в широком диапазоне. Более доступные гостиницы предлагают номера от 10 тысяч турецких лир (около 220 долларов) за ночь. После обсуждения высоких цен представители туристического сектора заявили, что на курорте сохраняются варианты отдыха для туристов с разным бюджетом. По их словам, в центральных районах Бодрума работают заведения с более доступными ценами, а также недорогие отели.

