Депутат рассказал, когда выгоднее всего уходить в отпуск

Уходить в отпуск выгоднее всего в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, и если в расчетный период попадают премии, сверхурочные часы и работа в...

2026-05-12T08:30+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Уходить в отпуск выгоднее всего в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, и если в расчетный период попадают премии, сверхурочные часы и работа в выходные, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. "Если в расчетный период попадает крупная премия, доплаты за сверхурочные, работа в выходные, надбавки и районные коэффициенты, средний заработок выше", - сказал Говырин "Ленте.ру". Как объяснил депутат, при окладе зарплата считается через число рабочих дней, а отпускные по среднему дневному заработку и календарным дням отдыха. "Окладнику выгоднее уходить в отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней, в 2026 году это июль с 23 днями, сентябрь, октябрь и декабрь по 22. После долгого больничного или декрета планировать отдых стоит осторожно, так как такие периоды исключаются, и при бедной базе средний заработок проседает. Тогда применяется правило перехода к предшествующему периоду или к окладу", - заключил депутат.

