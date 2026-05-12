https://1prime.ru/20260512/otpusk-869855708.html
Депутат рассказал, когда выгоднее всего уходить в отпуск
Депутат рассказал, когда выгоднее всего уходить в отпуск - 12.05.2026, ПРАЙМ
Депутат рассказал, когда выгоднее всего уходить в отпуск
Уходить в отпуск выгоднее всего в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, и если в расчетный период попадают премии, сверхурочные часы и работа в... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T08:30+0300
2026-05-12T08:30+0300
2026-05-12T08:56+0300
бизнес
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859505956_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_08fec206b6d223f197b71b2ee7d8ec53.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Уходить в отпуск выгоднее всего в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, и если в расчетный период попадают премии, сверхурочные часы и работа в выходные, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. "Если в расчетный период попадает крупная премия, доплаты за сверхурочные, работа в выходные, надбавки и районные коэффициенты, средний заработок выше", - сказал Говырин "Ленте.ру". Как объяснил депутат, при окладе зарплата считается через число рабочих дней, а отпускные по среднему дневному заработку и календарным дням отдыха. "Окладнику выгоднее уходить в отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней, в 2026 году это июль с 23 днями, сентябрь, октябрь и декабрь по 22. После долгого больничного или декрета планировать отдых стоит осторожно, так как такие периоды исключаются, и при бедной базе средний заработок проседает. Тогда применяется правило перехода к предшествующему периоду или к окладу", - заключил депутат.
https://1prime.ru/20260510/ator-869820930.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859505956_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_09dbcabe2f34895e12a0e77c048967ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, госдума
Депутат рассказал, когда выгоднее всего уходить в отпуск
Говырин: уходить в отпуск выгоднее всего в месяцы с наибольшим числом рабочих дней
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Уходить в отпуск выгоднее всего в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, и если в расчетный период попадают премии, сверхурочные часы и работа в выходные, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
"Если в расчетный период попадает крупная премия, доплаты за сверхурочные, работа в выходные, надбавки и районные коэффициенты, средний заработок выше", - сказал Говырин "Ленте.ру
".
Как объяснил депутат, при окладе зарплата считается через число рабочих дней, а отпускные по среднему дневному заработку и календарным дням отдыха.
"Окладнику выгоднее уходить в отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней, в 2026 году это июль с 23 днями, сентябрь, октябрь и декабрь по 22. После долгого больничного или декрета планировать отдых стоит осторожно, так как такие периоды исключаются, и при бедной базе средний заработок проседает. Тогда применяется правило перехода к предшествующему периоду или к окладу", - заключил депутат.
В АТОР назвали популярные у россиян страны для летнего отпуска