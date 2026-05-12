Депутат рассказал, когда выгоднее всего уходить в отпуск - 12.05.2026, ПРАЙМ
Депутат рассказал, когда выгоднее всего уходить в отпуск
08:30 12.05.2026 (обновлено: 08:56 12.05.2026)
 
Депутат рассказал, когда выгоднее всего уходить в отпуск

Говырин: уходить в отпуск выгоднее всего в месяцы с наибольшим числом рабочих дней

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Уходить в отпуск выгоднее всего в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, и если в расчетный период попадают премии, сверхурочные часы и работа в выходные, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
"Если в расчетный период попадает крупная премия, доплаты за сверхурочные, работа в выходные, надбавки и районные коэффициенты, средний заработок выше", - сказал Говырин "Ленте.ру".
Как объяснил депутат, при окладе зарплата считается через число рабочих дней, а отпускные по среднему дневному заработку и календарным дням отдыха.
"Окладнику выгоднее уходить в отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней, в 2026 году это июль с 23 днями, сентябрь, октябрь и декабрь по 22. После долгого больничного или декрета планировать отдых стоит осторожно, так как такие периоды исключаются, и при бедной базе средний заработок проседает. Тогда применяется правило перехода к предшествующему периоду или к окладу", - заключил депутат.
