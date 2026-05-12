Ozon назвал три условия успеха российского производителя детских товаров

Конкурентоспособный товар, конверсия с минимальными издержками и налоговые преференции - ключевые условия успеха для российского производителя детских товаров,... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T16:37+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Конкурентоспособный товар, конверсия с минимальными издержками и налоговые преференции - ключевые условия успеха для российского производителя детских товаров, считает директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Мухамед Хамуков. "Я записал для себя, скажем так, треугольник успеха российского производителя детских товаров, игрушек и так далее. Первое, нужен конкурентноспособный товар. Второе, нужна конверсия с минимальной издержкой. И третье - китайский опыт приводился в пример - налоговые и прочие преференции для того, чтобы себестоимость производства была низкой", - сказал он в рамках обсуждения новой национальной модели торговли на Конгрессе индустрии детских товаров. Хамуков отметил, что все три элемента должны быть сбалансированы - ни одна из сторон "треугольника" не должна доминировать за счет других. Только такой подход обеспечит устойчивое развитие бизнеса. Маркетплейс со своей стороны сделает конверсию с минимальными издержками, пообещал он. По данным Ozon, на платформе работают более 750 тысяч предпринимателей, причем 8 из 10 - представители малого и среднего бизнеса из регионов России. Число пунктов выдачи Ozon превышает 85 тысяч точек, почти половина из них находятся в малых городах и поселениях до 50 тысяч человек. Президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ в 2025 году поручил правительству проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики. В начале января текущего года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что проект дорожной карты по формированию новой нацмодели торговли уже подготовлен.

