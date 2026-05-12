Перемирие с Украиной завершилось - 12.05.2026, ПРАЙМ
Перемирие с Украиной завершилось
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие завершилось, ВСУ нарушили... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T00:19+0300
2026-05-12T00:30+0300
общество
экономика
россия
рф
украина
киев
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
всу
00:19 12.05.2026 (обновлено: 00:30 12.05.2026)
 
Перемирие с Украиной завершилось

Объявленное Путиным перемирие с Украиной в честь Дня Победы завершилось

МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие завершилось, ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз, российские войска отвечали зеркально.
Как сообщили изначально в Минобороны РФ, перемирие вводилось с 00.00 мск 8 мая до начала 10 мая. Однако в пятницу помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными.
ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ХАРАКТЕР
Путин на пресс-конференции в Кремле вечером 9 мая сообщил, что Россия сразу согласилась на предложение Трампа. Инициативу американского президента Путин назвал оправданной и продиктованной соображениями уважения к общей победе над нацизмом, а также явно носящей ярко выраженный гуманитарный характер.
Российский лидер также сообщил, что никаких предложений от Украины по обмену пленными не поступало, но выразил надежду, что в конце концов это будет реализовано.
АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ
Все группировки российских войск в зоне спецоперации на время перемирия полностью прекратили боевые действия. Также были прекращены ракетные, артиллерийские и беспилотные удары по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины, сообщили в МО РФ.
Перед началом перемирия российское ведомство призвало украинскую сторону последовать этому примеру, но предупредило ВСУ, что в случае нарушения перемирия в зоне спецоперации или при попытках ударов по территории российских регионов ВС РФ дадут адекватный ответ.
В случае же попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева, заявили в российском ведомстве и предупредили население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
ТЫСЯЧИ НАРУШЕНИЙ
Несмотря на перемирие, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск. В сводке Минобороны, опубликованной в полдень 11 мая, говорилось, что всего ВСУ нарушили режим прекращения огня 23802 раза.
Согласно данным сводок МО РФ, обнародованных за время перемирия, ВСУ в этот период предприняли 32 попытки атак на российские позиции, более 2,5 тысяч раз пытались обстреливать их из артиллерии.
Кроме того, украинские войска обстреливали приграничные районы Белгородской и Курской областей, а также атаковали беспилотниками их и другие регионы - Крым, Адыгею и Чечню, Тульскую, Смоленскую, Орловскую, Воронежскую, Липецкую, Рязанскую, Брянскую, Ростовскую, Калужскую области, Пермский, Ставропольский и Краснодарский края.
ВС РФ зеркально реагировали на эти действия. Они вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотников, отметили в МО РФ.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
