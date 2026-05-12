Перемирие с Украиной завершилось

2026-05-12T00:19+0300

МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие завершилось, ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз, российские войска отвечали зеркально. Как сообщили изначально в Минобороны РФ, перемирие вводилось с 00.00 мск 8 мая до начала 10 мая. Однако в пятницу помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными. ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ХАРАКТЕР Путин на пресс-конференции в Кремле вечером 9 мая сообщил, что Россия сразу согласилась на предложение Трампа. Инициативу американского президента Путин назвал оправданной и продиктованной соображениями уважения к общей победе над нацизмом, а также явно носящей ярко выраженный гуманитарный характер. Российский лидер также сообщил, что никаких предложений от Украины по обмену пленными не поступало, но выразил надежду, что в конце концов это будет реализовано. АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ Все группировки российских войск в зоне спецоперации на время перемирия полностью прекратили боевые действия. Также были прекращены ракетные, артиллерийские и беспилотные удары по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины, сообщили в МО РФ. Перед началом перемирия российское ведомство призвало украинскую сторону последовать этому примеру, но предупредило ВСУ, что в случае нарушения перемирия в зоне спецоперации или при попытках ударов по территории российских регионов ВС РФ дадут адекватный ответ. В случае же попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева, заявили в российском ведомстве и предупредили население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. ТЫСЯЧИ НАРУШЕНИЙ Несмотря на перемирие, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск. В сводке Минобороны, опубликованной в полдень 11 мая, говорилось, что всего ВСУ нарушили режим прекращения огня 23802 раза. Согласно данным сводок МО РФ, обнародованных за время перемирия, ВСУ в этот период предприняли 32 попытки атак на российские позиции, более 2,5 тысяч раз пытались обстреливать их из артиллерии. Кроме того, украинские войска обстреливали приграничные районы Белгородской и Курской областей, а также атаковали беспилотниками их и другие регионы - Крым, Адыгею и Чечню, Тульскую, Смоленскую, Орловскую, Воронежскую, Липецкую, Рязанскую, Брянскую, Ростовскую, Калужскую области, Пермский, Ставропольский и Краснодарский края. ВС РФ зеркально реагировали на эти действия. Они вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотников, отметили в МО РФ.

