https://1prime.ru/20260512/perevod-869866744.html
ЦБ поддержал увеличение максимальной суммы перевода бизнесу через СБП
ЦБ поддержал увеличение максимальной суммы перевода бизнесу через СБП - 12.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ поддержал увеличение максимальной суммы перевода бизнесу через СБП
Банк России поддерживает увеличение максимальной суммы одного перевода через систему быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей для бизнеса ("по сценарию... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T17:05+0300
2026-05-12T17:05+0300
2026-05-12T17:10+0300
банк россии
финансы
банки
россия
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Банк России поддерживает увеличение максимальной суммы одного перевода через систему быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей для бизнеса ("по сценарию В2В") и платежей в госбюджет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. "Банк России поддерживает увеличение суммы одной операции в СБП до 30 миллионов рублей по сценарию В2В, а также по платежам в бюджет", - говорится в сообщении. При этом для реализации такого решения необходимы технические доработки, в том числе со стороны банков-участников СБП, подчёркивает регулятор. Также сказано, что внесение изменений в правила платежной системы Банка России, а также техническая реализация такой возможности запланированы на 2027 год. Ранее, в 2024 году, Банк России уже поднял верхнюю границу одного перевода через СБП между счетами одного физлица в разных банках до этого же уровня - с прежнего 1 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20260422/sbp-869361961.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, банк россия
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, банк Россия
ЦБ поддержал увеличение максимальной суммы перевода бизнесу через СБП
ЦБ поддержал увеличение максимальной суммы перевода через СБП бизнесу до 30 млн рублей
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Банк России поддерживает увеличение максимальной суммы одного перевода через систему быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей для бизнеса ("по сценарию В2В") и платежей в госбюджет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
"Банк России
поддерживает увеличение суммы одной операции в СБП до 30 миллионов рублей по сценарию В2В, а также по платежам в бюджет", - говорится в сообщении.
При этом для реализации такого решения необходимы технические доработки, в том числе со стороны банков-участников СБП, подчёркивает регулятор.
Также сказано, что внесение изменений в правила платежной системы Банка России, а также техническая реализация такой возможности запланированы на 2027 год.
Ранее, в 2024 году, Банк России уже поднял верхнюю границу одного перевода через СБП между счетами одного физлица в разных банках до этого же уровня - с прежнего 1 миллиона рублей.
ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах по СБП