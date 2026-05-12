ЦБ поддержал увеличение максимальной суммы перевода бизнесу через СБП

2026-05-12T17:05+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Банк России поддерживает увеличение максимальной суммы одного перевода через систему быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей для бизнеса ("по сценарию В2В") и платежей в госбюджет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. "Банк России поддерживает увеличение суммы одной операции в СБП до 30 миллионов рублей по сценарию В2В, а также по платежам в бюджет", - говорится в сообщении. При этом для реализации такого решения необходимы технические доработки, в том числе со стороны банков-участников СБП, подчёркивает регулятор. Также сказано, что внесение изменений в правила платежной системы Банка России, а также техническая реализация такой возможности запланированы на 2027 год. Ранее, в 2024 году, Банк России уже поднял верхнюю границу одного перевода через СБП между счетами одного физлица в разных банках до этого же уровня - с прежнего 1 миллиона рублей.

