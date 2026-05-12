ЦБ поддержал увеличение максимальной суммы перевода бизнесу через СБП - 12.05.2026, ПРАЙМ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
ЦБ поддержал увеличение максимальной суммы перевода бизнесу через СБП
2026-05-12T17:05+0300
2026-05-12T17:10+0300
17:05 12.05.2026 (обновлено: 17:10 12.05.2026)
 
ЦБ поддержал увеличение максимальной суммы перевода через СБП бизнесу до 30 млн рублей

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Банк России поддерживает увеличение максимальной суммы одного перевода через систему быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей для бизнеса ("по сценарию В2В") и платежей в госбюджет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
"Банк России поддерживает увеличение суммы одной операции в СБП до 30 миллионов рублей по сценарию В2В, а также по платежам в бюджет", - говорится в сообщении.
При этом для реализации такого решения необходимы технические доработки, в том числе со стороны банков-участников СБП, подчёркивает регулятор.
Также сказано, что внесение изменений в правила платежной системы Банка России, а также техническая реализация такой возможности запланированы на 2027 год.
Ранее, в 2024 году, Банк России уже поднял верхнюю границу одного перевода через СБП между счетами одного физлица в разных банках до этого же уровня - с прежнего 1 миллиона рублей.
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
