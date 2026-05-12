https://1prime.ru/20260512/perevody-869787112.html

Юрист объяснила, какой перевод самому себе сочтут подозрительным

Юрист объяснила, какой перевод самому себе сочтут подозрительным - 12.05.2026, ПРАЙМ

Юрист объяснила, какой перевод самому себе сочтут подозрительным

Банковские алгоритмы мониторинга оценивают переводы между собственными счетами клиента прежде всего с точки зрения их типичности и соответствия привычному... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T02:02+0300

2026-05-12T02:02+0300

2026-05-12T02:02+0300

общество

банки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/83/841458388_0:76:1495:917_1920x0_80_0_0_3d49c37d2de57781cee7c1a5ece3d5ea.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Банковские алгоритмы мониторинга оценивают переводы между собственными счетами клиента прежде всего с точки зрения их типичности и соответствия привычному поведению пользователя. О том, какие операции могут вызвать блокировку даже при переводе самому себе, агентству “Прайм” рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева.По словам эксперта, перевод самому себе, например с карты одного крупного банка на счёт в другом, не вызовет подозрений, если он укладывается в рамки обычных сумм и времени совершения операций. Однако резкое изменение паттерна поведения, такое как крупный перевод в нетипичное время — несколько сотен тысяч рублей глубокой ночью при условии, что ранее клиент совершал только мелкие бытовые покупки, — автоматически помечается системой как подозрительное. В таких случаях банк может временно заморозить средства до выяснения обстоятельств, подозревая несанкционированный доступ к счёту."Особое внимание финансовые организации уделяют цепочкам транзакций, где перевод самому себе служит лишь промежуточным этапом. Если вслед за зачислением средств на свой счёт в другом банке следует моментальная отправка денег третьему лицу, риск блокировки возрастает. Ключевым критерием здесь выступает история взаимодействия с получателем: если за последние шесть месяцев между сторонами не было взаимных расчётов, такой перевод будет классифицирован как сомнительный", — пояснила Георгиева.Для того чтобы перевод самому себе между счетами в разных банках не вызвал подозрений, он должен соответствовать привычному финансовому поведению клиента. Банковские алгоритмы настроены на выявление аномалий: если пользователь, чей среднемесячный доход составляет около 50 тысяч рублей и который ограничивается мелкими бытовыми расходами, внезапно пытается перевести крупную сумму, это неизбежно помечается, как подозрительная операция. Особыми маркерами риска выступают нетипичное время транзакции (например, глубокая ночь) и дробление суммы на несколько мелких платежей — попытка обойти контроль.Однако даже крупный и непривычный перевод не приведёт к блокировке, если его происхождение прозрачно для кредитной организации. Система учитывает легальные источники средств: недавно закрытые вклады, справки 2-НДФЛ, договоры купли-продажи автомобиля или недвижимости, свидетельства о получении наследства.Если владелец счёта может документально подтвердить происхождение денег, банк снимет все вопросы, даже если текущая операция значительно превышает его повседневные траты. Главный залог отсутствия проблем — поддержание понятной финансовой истории и готовность оперативно подтвердить легальность своих активов в случае запроса.

https://1prime.ru/20260507/perevod-869720064.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , банки, финансы