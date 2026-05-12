Финский политик заявил, что у него больше шансов выступить посредником

2026-05-12T07:07+0300

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что у него самого больше шансов выступить переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией, чем у главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас, у которой их, по мнению Мемы, ноль. Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Российской Федерацией. Так глава европейской дипломатии ответила на вопрос, готова ли она выступить переговорщиком вместо экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, кандидатуру которого 9 мая предложил российский президент Владимир Путин. "Даже у меня самого больше шансов, чем у Каллас, выступить посредником на мирных переговорах (с РФ - ред.). У Каллас ноль шансов получить когда-либо такую роль", - написал Мема на странице в соцсети X.

